Xây dựng gia đình không khói thuốc

Thuốc lá không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe người hút mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh. Để xây dựng môi trường sống không khói thuốc, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành và cộng đồng, mỗi gia đình cần phát huy vai trò trong việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và xây dựng lối sống lành mạnh cho các thành viên.

Thanh thiếu niên tìm hiểu tác hại của thuốc lá trên trang web của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Anh L.V.Đ sinh năm 1983 ở phường Việt Trì có 2 người con trai đang độ tuổi thanh, thiếu niên. Trước đây, việc hút thuốc lá đã trở thành thói quen khó bỏ đối với anh. Bước ngoặt đến từ một câu nói rất hồn nhiên của người con trai thứ hai: “Con xem ti vi thấy hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, mà sao bố cứ hút thuốc?”. Câu hỏi của con khiến anh Đ suy nghĩ rất nhiều. Nhận thức rõ việc hút thuốc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân mà còn tác động đến những người thân trong gia đình, anh quyết tâm từ bỏ thuốc lá. Việc bỏ thuốc lá ban đầu không dễ dàng, nhưng sự động viên của gia đình, đặc biệt là mong muốn làm gương cho các con đã trở thành động lực để anh Đ kiên trì hơn. Đến nay, anh không còn hút thuốc lá và ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh cho gia đình.

Câu chuyện của gia đình anh Đ cho thấy, phòng chống tác hại của thuốc lá cần bắt đầu từ những hành động cụ thể trong mỗi mái ấm. Mỗi gia đình cần chủ động xây dựng “ngôi nhà không khói thuốc”. Người đang hút thuốc cần có quyết tâm cai thuốc; nếu chưa thể bỏ ngay, tuyệt đối không hút thuốc trong nhà, phòng ngủ, khu vực sinh hoạt chung và những nơi có trẻ em. Các thành viên trong gia đình động viên, chia sẻ, tạo điều kiện để người hút thuốc từng bước từ bỏ thuốc lá. Cùng với đó, cha mẹ cần quan tâm giáo dục con em về tác hại của thuốc lá; trang bị cho trẻ kỹ năng nhận biết, chủ động từ chối khi được mời hoặc rủ sử dụng thuốc lá.

Mỗi gia đình nói không với thuốc lá, mỗi người chủ động bảo vệ mình và người thân khỏi khói thuốc chính là góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh. Từ những thay đổi nhỏ trong mỗi gia đình sẽ tạo nên chuyển biến lớn trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, hướng tới xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng xanh, sạch, không khói thuốc.

Khánh Duy