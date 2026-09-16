Gãy hở độ II hai xương cẳng chân, đóng đinh kín - 3 ngày sau phẫu thuật đã tập đi tại Lạc Việt

Trong quá trình lao động, anh Tô Trọng Tráng, 41 tuổi, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, bị một vật nặng bất ngờ rơi vào chân khiến anh đau nhói, hạn chế vận động. Anh nhanh chóng được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

Qua thăm khám lâm sàng, kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh cần thiết, các bác sĩ xác định người bệnh bị gãy hở độ II, 1/3 giữa hai xương cẳng chân phải. Đây là tổn thương cần được đánh giá, xử trí sớm nhằm kiểm soát tổn thương phần mềm, giảm nguy cơ biến chứng và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình liền xương.

Phẫu thuật đóng đinh kín - hạn chế tổn thương phần mềm quanh ổ gãy

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng tổn thương, người bệnh được chỉ định phẫu thuật kết hợp xương chày phải bằng phương pháp đóng đinh kín.

Đóng đinh nội tủy kín là một kỹ thuật được sử dụng trong điều trị nhiều trường hợp gãy thân xương dài. Thay vì bộc lộ rộng ổ gãy để đưa dụng cụ cố định trực tiếp vào vị trí tổn thương, bác sĩ đưa đinh nội tủy vào trong ống tủy của xương thông qua đường vào phù hợp và thực hiện cố định ổ gãy dưới hướng dẫn chuyên môn.

Một trong những ưu điểm đáng chú ý của kỹ thuật là hạn chế bóc tách và tổn thương các mô mềm xung quanh ổ gãy. Việc bảo tồn tốt hơn phần mềm và màng xương có thể góp phần duy trì môi trường sinh học thuận lợi cho quá trình liền xương trong những trường hợp phù hợp.

Với các trường hợp gãy hở, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật cần được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố như mức độ tổn thương phần mềm, tình trạng vết thương, vị trí và tính chất đường gãy, tình trạng toàn thân cũng như nguy cơ nhiễm trùng. Vì vậy, không phải mọi trường hợp gãy hở đều có thể áp dụng cùng một phương pháp điều trị.

Ba ngày sau phẫu thuật, người bệnh đã có thể tập vận động

Sau phẫu thuật, tình trạng của anh Tô Trọng Tráng tiến triển tích cực. Đến ngày thứ 3, người bệnh đã có thể tự ngồi dậy và bắt đầu tập vận động, tập đi nhẹ nhàng dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Việc vận động sớm sau phẫu thuật có thể mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh nếu được thực hiện đúng thời điểm và đúng mức độ theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, khả năng chịu lực và mức độ vận động phụ thuộc vào tình trạng ổ gãy, phương pháp cố định, mức độ tổn thương phần mềm và tiến triển hồi phục của từng người bệnh.

Do đó, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng, không tự ý tăng mức độ vận động hoặc chịu lực lên chân tổn thương khi chưa được đánh giá phù hợp.

Chia sẻ sau phẫu thuật, anh Tô Trọng Tráng cho biết, trước đây từng gặp một số chấn thương do tai nạn lao động và đã điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Nhận thấy những lần điều trị trước có quá trình phục hồi thuận lợi, lần này anh tiếp tục lựa chọn Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt.

“Trước đây tôi cũng từng gặp một số chấn thương do tai nạn lao động và đều điều trị tại Lạc Việt. Tôi phục hồi khá nhanh nên lần này khi bị thương, tôi cũng thuyết phục người thân đưa vào đây điều trị. Nhờ phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn nên hiện tại tôi cảm thấy ít đau hơn. Tôi rất tin tưởng và cảm ơn các y, bác sĩ đã tận tình chăm sóc, điều trị cho tôi”, anh Tráng chia sẻ.

Đóng đinh kín trong điều trị gãy xương cẳng chân

Xương chày là xương dài, chịu phần lớn trọng lượng của cơ thể và đóng vai trò quan trọng trong vận động. Gãy thân xương chày, đặc biệt tại vị trí 1/3 giữa, có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đứng, đi lại và sinh hoạt của người bệnh.

Trong điều trị gãy thân xương cẳng chân, mục tiêu của phẫu thuật là đưa các đầu xương về vị trí phù hợp, duy trì sự vững chắc của ổ gãy và tạo điều kiện để xương liền tốt, đồng thời hạn chế tối đa những tổn thương không cần thiết đối với phần mềm.

Đóng đinh nội tủy kín có thể được lựa chọn trong một số trường hợp gãy thân xương cẳng chân, tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của tổn thương. Tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, kỹ thuật này được áp dụng trong điều trị một số trường hợp gãy xương phù hợp với chỉ định.

Bên cạnh những trường hợp gãy xương cẳng chân, phương pháp đóng đinh nội tủy còn có thể được cân nhắc trong một số tình huống đặc biệt, chẳng hạn trường hợp sau phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít có tình trạng chậm liền xương hoặc khớp giả. Việc lựa chọn phương pháp nào cần được bác sĩ chấn thương chỉnh hình đánh giá dựa trên từng trường hợp cụ thể.

Những lợi ích của đóng đinh kín trong trường hợp phù hợp

So với các phương pháp cần bộc lộ rộng ổ gãy, đóng đinh kín có ưu điểm là đường mổ thường nhỏ hơn và hạn chế hơn việc bóc tách phần mềm quanh vùng tổn thương. Kỹ thuật này có thể mang lại một số lợi ích như: Hạn chế tổn thương phần mềm và giảm mức độ bóc tách quanh ổ gãy; hỗ trợ bảo tồn màng xương và nguồn máu nuôi xương; tạo sự vững chắc cho xương, từ đó có thể tạo điều kiện cho quá trình phục hồi vận động theo từng giai đoạn; có thể hỗ trợ người bệnh vận động sớm hơn trong những trường hợp được bác sĩ đánh giá đủ điều kiện; hạn chế nguy cơ biến chứng liên quan đến việc bộc lộ rộng ổ gãy, tùy thuộc từng trường hợp.

Tuy nhiên, hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật phẫu thuật. Chăm sóc vết thương, kiểm soát nhiễm trùng, dinh dưỡng, tuân thủ chế độ vận động và phục hồi chức năng sau mổ đều có vai trò quan trọng đối với quá trình hồi phục.

Phẫu thuật ít xâm lấn, hướng tới phục hồi sớm cho người bệnh

Trường hợp của anh Tô Trọng Tráng là một ví dụ cho thấy việc lựa chọn phương pháp kết hợp xương phù hợp có thể góp phần hỗ trợ người bệnh phục hồi vận động trong giai đoạn sớm sau phẫu thuật.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, định hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình tập trung vào việc ứng dụng các kỹ thuật phẫu thuật phù hợp với từng loại tổn thương, trong đó có những phương pháp ít xâm lấn nhằm hạn chế tổn thương mô, giảm đau sau phẫu thuật và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi.

Với những trường hợp chấn thương, đặc biệt là gãy xương sau tai nạn lao động hoặc tai nạn sinh hoạt, người bệnh cần được thăm khám sớm tại cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Việc đánh giá đúng mức độ tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng phục hồi chức năng và chất lượng cuộc sống về sau.

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tiếp tục đầu tư phát triển chuyên môn, kỹ thuật và đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, hướng tới mục tiêu mang đến cho người bệnh các giải pháp điều trị phù hợp, an toàn và hiệu quả, đồng hành cùng người bệnh trên hành trình trở lại cuộc sống và công việc thường ngày.

Ngọc Lan

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt