Hiểu rõ để phòng tránh thuốc lá

Hút thuốc lá không chỉ là thói quen có hại mà còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Trong khói thuốc lá chứa hàng nghìn hóa chất độc hại, trong đó có ít nhất 60 chất gây ung thư, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về phổi, tim mạch, đột quỵ và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Hiểu rõ tác hại của thuốc lá là cách tốt nhất để mỗi người chủ động phòng tránh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Đã hơn 20 năm hút thuốc lá, anh Nguyễn Văn Ngọc (42 tuổi) ở phường Việt Trì bắt đầu thói quen này từ khi ra trường, đi làm. Có thời điểm anh hút tới 2 bao/ngày. Gần đây, những cơn ho kéo dài khiến anh khó chịu, mệt mỏi. Anh Ngọc cho biết: “Tôi vừa đi chụp phổi, bác sỹ kết luận phổi đã yếu và yêu cầu dừng hút thuốc lá để tránh bệnh diễn biến nặng thêm”.

Hút thuốc lá không chỉ là thói quen có hại, mà còn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng.

Đáng báo động hơn, khói thuốc lá thụ động còn đẩy người thân, vợ con và bạn bè vào vòng nguy hiểm tương tự. Trẻ em hít phải khói thuốc dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, hen suyễn và chậm phát triển. Môi trường sống trong lành đang bị bóp nghẹt bởi khói thuốc nơi công cộng, công sở, quán cà phê... Anh Nguyễn Quốc Hưng (47 tuổi) ở tổ dân phố Trưng Vương, phường Việt Trì cho rằng, phòng chống tác hại thuốc lá là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Cần kiên quyết nói “không” với điếu thuốc đầu tiên để bảo vệ chính mình. Đồng thời các cơ quan chức năng tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nơi công cộng. Gia đình và nhà trường phải trở thành “lá chắn” bảo vệ thế hệ trẻ trước sự cám dỗ từ khói thuốc lá.

Từng có thời gian hút thuốc để giải tỏa căng thẳng, thậm chí hút cả trong nhà, anh Hưng nhận thấy rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống. Sau hơn 1 năm bỏ hút thuốc, sức khỏe của anh được cải thiện đáng kể. "Tôi đang vận động anh em trong cơ quan từ bỏ thuốc lá vì sức khỏe lâu dài của bản thân và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn hóa, không khói thuốc”, anh Hưng chia sẻ.

Khoảng 90% ca mắc ung thư phổi trên toàn cầu có nguyên nhân trực tiếp từ thuốc lá. Chất nhựa (tar) và các độc tố tích tụ lâu ngày trong phổi làm tê liệt hệ thống lông chuyển, gây viêm phế quản mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và làm mất dần khả năng hô hấp. Nicotine trong thuốc lá làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim và thúc đẩy quá trình hình thành các mảng xơ vữa động mạch. Người hút thuốc có nguy cơ cao đối mặt với các cơn nhồi máu cơ tim đột ngột và tai biến mạch máu não (đột quỵ), ngay cả khi tuổi đời còn trẻ.

Theo các nghiên cứu, khói thuốc còn làm suy giảm sức đề kháng của cơ thể, khiến vết thương lâu lành hơn và tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn tấn công. Ngoài ra, các gốc tự do trong khói thuốc phá hủy collagen, đẩy nhanh quá trình lão hóa da, gây nếp nhăn sâu và làm răng ố vàng, hôi miệng. Phụ nữ hút thuốc hoặc hít phải khói thuốc thụ động trong thai kỳ đối mặt với nguy cơ sảy thai cao, sinh non, trẻ nhẹ cân hoặc dị tật bẩm sinh. Trẻ sơ sinh sinh ra có nguy cơ cao mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

Phòng chống thuốc lá tốt nhất là hãy hành động ngay hôm nay, vì một cộng đồng khỏe mạnh, không khói thuốc. Từ bỏ thuốc lá là cách thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe, giữ gìn sự sống và tương lai của chính bạn cùng những người thân yêu.

Minh Tự