Nơi gửi trọn niềm tin

Quá trình thành lập và phát triển, Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ luôn đạt được những thành tích nổi bật trong công tác khám, chữa bệnh và phát triển chuyên môn, đóng góp tích cực vào các danh hiệu thi đua và định hướng phát triển trong lĩnh vực sản nhi của đơn vị nói riêng và ngành Y tế nói chung.

Bệnh nhi được các y bác sĩ Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ khám sức khỏe trước khi xuất viện.

Gần đây, Khoa Sơ sinh tiếp nhận và điều trị thành công cho trường hợp bé trai sinh non ở tuần thứ 27, là con của sản phụ T.T.Đ có địa chỉ tại xã Tân Sơn. Bé nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, thở rên, được chẩn đoán suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh, rối loạn đông máu, nguy cơ tử vong rất cao. Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành hồi sức cho trẻ, thở máy chỉ số cao, bơm Surfactant, chỉ định đặt đường truyền trung tâm, cathetre động mạch theo dõi huyết áp liên tục. Sau 58 ngày chăm sóc, điều trị tích cực, cân nặng của bé đã đạt 1.800gr, có thể tự thở, bú tốt, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Khoa đã từng điều trị thành công ca bệnh 25 tuần tuổi, nặng 600gr (năm 2020); 2 ca sơ sinh 24 tuần tuổi, nặng 550gr (năm 2024, 2025). Một trong hai ca sơ sinh 24 tuần nặng 550gr được đội ngũ y bác sĩ ở đây tận tâm cứu sống là con của sản phụ thường trú ở xã Cẩm Khê. Trước tình trạng sơ sinh cực non tháng, suy hô hấp rất nặng, ê-kíp bác sĩ đã nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị toàn diện: Nằm lồng ấp, thở máy chỉ số cao, thăm dò cận lâm sàng tại chỗ, bơm Surfactant thay thế, đặt huyết áp động mạch xâm lấn và catheter tĩnh mạch trung tâm để duy trì vận mạch, dịch nuôi dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt. Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Hậu - Trưởng Khoa Sơ sinh chia sẻ: Quá trình điều trị tích cực, hằng ngày trẻ được chăm sóc tỉ mỉ, bảo đảm vô khuẩn tuyệt đối. Có thời điểm trẻ suy hô hấp nặng, phải thay đổi phác đồ và thông số máy thở nhiều lần. Mỗi diễn biến lâm sàng và cận lâm sàng của trẻ đều được ghi nhận, đánh giá để xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp, mang lại hiệu quả tốt nhất. Sau những nỗ lực không ngừng, đến ngày thứ 92, trẻ khỏe mạnh, cân nặng đạt 2.000gr, các chỉ số xét nghiệm ổn định và được ra viện.

Tại Khoa Sơ sinh, nhiều giải pháp và can thiệp chuyên môn đã được triển khai đồng bộ. Đơn vị áp dụng linh hoạt các tiến bộ y học trong hồi sức sơ sinh, kết hợp với mô hình chăm sóc Kangaroo, đặt đường truyền trung tâm từ tĩnh mạch ngoại vi (PICC line)... trên từng người bệnh. Sau giai đoạn điều trị tích cực, trẻ được chuyển sang chăm sóc phát triển và theo dõi lâu dài, tầm soát các vấn đề về thị giác, thính giác, thần kinh; đồng thời tư vấn cha mẹ cách chăm sóc, giữ ấm, vệ sinh, nuôi dưỡng và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường tại nhà. Năng lực chuyên môn vững vàng, sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ được thể hiện rõ qua kết quả điều trị nhiều trường hợp trẻ sinh cực non, cân nặng 500-700gr, tuổi thai 24-35 tuần.

Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Hậu - Trưởng khoa Sơ sinh thăm khám cho bệnh nhi.

Cùng với đó, khoa triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong điều trị, chăm sóc trẻ sơ sinh. Cụ thể là kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm từ tĩnh mạch ngoại vi; kỹ thuật bơm Surfactan bằng phương pháp LISA điều trị bệnh màng trong; phương pháp Kangaroo; kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy - phương pháp làm lạnh toàn thân ở trẻ sơ sinh bệnh não thiếu máu cục bộ, thiếu oxy, giúp giảm tỷ lệ mắc di chứng về não. Ngoài ra, khoa phối hợp tốt với chuyên khoa ngoại nhi, hồi sức tích cực hiệu quả cho bệnh nhân thoát vị hoành bẩm sinh, teo ruột, tắc ruột, não úng thủy...

Là đơn vị hồi sức sơ sinh đầu ngành của tỉnh, khoa luôn tiên phong trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời là cơ sở đào tạo chuyên môn cho các bệnh viện trong tỉnh về lĩnh vực hồi sức tích cực sơ sinh, giúp nâng cao trình độ chuyên môn cho tuyến dưới; đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học với bình quân mỗi năm có 2 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở được thông qua và áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I giai đoạn 2020-2025, Khoa Sơ sinh được vinh danh là một trong các điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng. Theo TS.BS Phạm Thái Hạ - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ, cùng với các khoa, phòng và đội ngũ y bác sĩ toàn đơn vị, Khoa Sơ sinh không chỉ là nơi trao gửi niềm tin của Nhân dân mà còn lan tỏa uy tín ra khu vực trung du và miền núi phía Bắc, khẳng định vị thế của một cơ sở y tế chuyên sâu.

Bùi Minh