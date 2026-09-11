Giảm tuổi sinh học của bạn thông qua từng thói quen nhỏ

Đã bao giờ bạn bắt gặp một người phụ nữ ở độ tuổi sáu mươi vẫn có thể chạy marathon, trong khi một người đàn ông ở độ tuổi năm mươi lại chật vật khi bước lên cầu thang, và tự hỏi làm sao lại có sự khác biệt rõ rệt đến vậy? Đầu tiên chúng ta có thể nghĩ điều đó là do yếu tố di truyền, nhưng sẽ ra sao nếu đó chỉ là một phần của câu trả lời? Và nếu chúng ta có thể kiểm soát quá trình này nhiều hơn những gì mình vẫn nghĩ?

Nghiên cứu về sự lão hóa lành mạnh đang hướng tới việc giải đáp chính xác vấn đề này bằng cách chuyển trọng tâm từ tuổi theo thời gian sang tuổi chức năng hoặc tuổi sinh học, thước đo khả năng hoạt động của cơ thể và trí não, bất kể tuổi tác thực tế.

Tuổi sinh học hay tuổi chức năng phản ánh tình trạng bên trong cơ thể cụ thể là cách thức hoạt động của các cơ quan, mô và quá trình sinh lý, vốn có mối liên hệ mật thiết với quá trình trao đổi chất, phản ứng viêm và cơ chế tự sửa chữa của tế bào. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tuổi sinh học có thể chênh lệch đáng kể so với tuổi thực tế (theo cả chiều hướng tăng hoặc giảm), tùy thuộc vào những lựa chọn mà chúng ta đã đưa ra trong suốt thời gian trước đó.

Nếu việc “sống trẻ trung” cũng quan trọng đối với bạn ngang bằng với việc “sống thọ”, thì hãy tiếp tục theo dõi; tôi sẽ đi sâu vào những gì nghiên cứu chỉ ra về những điều chúng ta có thể thực hiện ngay hôm nay để cải thiện tuổi sinh học của mình.

Ăn uống lành mạnh

Tình trạng viêm mãn tính mức độ nhẹ có thể gây tổn thương ADN và ảnh hưởng đến chức năng tế bào, làm tăng nguy cơ mắc bệnh cũng như đẩy nhanh quá trình lão hóa. Các loại thực phẩm có đặc tính kháng viêm như các loại hạt, rau củ quả có màu sắc rực rỡ (như quả mọng, cà chua, bông cải xanh, các loại rau lá xanh), dầu ô liu và cá béo giúp tăng cường chức năng miễn dịch. Việc tiêu thụ các loại thực phẩm thuộc chế độ ăn Địa Trung Hải sẽ hỗ trợ sức khỏe não bộ, tăng cường hệ miễn dịch và giảm thiểu tổn thương tế bào.

Protein đóng vai trò thiết yếu đối với các cấu trúc cơ thể như cơ bắp, nội tạng, da và tóc, cũng như đối với hormone và enzyme. Tình trạng mất dần khối lượng và chức năng cơ bắp được gọi là chứng teo cơ do tuổi già (sarcopenia) bắt đầu xuất hiện khi chúng ta bước vào độ tuổi ngoài 40; do đó, việc nạp đủ lượng protein qua chế độ ăn uống là vô cùng quan trọng. Nếu thiếu hụt protein, cơ thể có thể buộc phải phân giải các mô để cung cấp những axit amin cần thiết cho các chức năng sinh học.

Các nghiên cứu gần đây nhấn mạnh vai trò của Vitamin D trong việc làm chậm quá trình lão hóa thông qua việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của tế bào, giảm viêm và loại bỏ các tế bào bị tổn thương khỏi cơ thể. Vitamin D giúp tăng cường khả năng hấp thụ canxi - yếu tố cần thiết cho sức khỏe của xương. Ví dụ, bạn có thể kết hợp các loại cá giàu vitamin D như cá hồi hoặc cá thu với nguồn canxi từ các loại rau lá xanh như cải bẹ xanh hoặc cải xoăn.

Hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh là một yếu tố then chốt khác giúp cải thiện tuổi sinh học. Các nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa lợi khuẩn như sữa chua, kefir, kombucha, phô mai tươi lên men, kim chi và các loại rau củ lên men khác giúp thúc đẩy sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó làm giảm tình trạng viêm nhiễm.

Rèn luyện cơ thể và tâm trí

Hoạt động thể chất giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, tăng cường khả năng nhận thức, cải thiện tâm trạng và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Hãy đặt mục tiêu dành 150 phút cho các bài tập aerobic cường độ vừa phải và ít nhất hai ngày tập luyện thể lực mỗi tuần để bảo vệ sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy mức độ thể lực tim phổi cao, đặc biệt là ở độ tuổi trung niên, có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim, thận và các rối loạn chuyển hóa khác.

Các hoạt động như tập rèn luyện trí nhớ, giải quyết vấn đề và tư duy logic, học hỏi điều mới, cũng như các nhiệm vụ giúp tăng tốc độ xử lý thông tin, sẽ kích thích não bộ, cải thiện khả năng nhận thức và có thể giúp ngăn ngừa tình trạng suy giảm chức năng não bộ do tuổi tác.

Việc xây dựng các mối quan hệ xã hội chân thực là yếu tố thiết yếu để có một cuộc sống hạnh phúc và năng động hơn. Tình trạng cô đơn kéo dài có thể gây tổn hại đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Nghỉ ngơi rất quan trọng

Khi chúng ta lớn tuổi, cơ thể trải qua những thay đổi có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Việc duy trì lịch trình ngủ đều đặn và xây dựng các thói quen hỗ trợ giấc ngủ lành mạnh sẽ giúp cơ thể phục hồi và tái tạo một cách hiệu quả.

Nghiên cứu gần đây cho thấy, việc ngủ quá nhiều hoặc quá ít có thể là dấu hiệu của những vấn đề tiềm ẩn trong cơ thể, khiến bạn lão hóa nhanh hơn. Việc giải quyết các chứng rối loạn giấc ngủ như mất ngủ, ngưng thở khi ngủ, hay các vấn đề về giấc ngủ do trầm cảm, bệnh lý tiêu hóa, mãn kinh hoặc các cơn đau gây ra là rất quan trọng để bảo đảm chất lượng giấc ngủ.

Kiểm soát các thói quen không lành mạnh

Mặc dù có rất nhiều cách để cải thiện độ tuổi sinh học hoặc độ tuổi chức năng của cơ thể, nhưng cũng tồn tại những thói quen có thể phá hỏng mọi nỗ lực của bạn.

Chế độ ăn gồm nhiều thực phẩm chế biến sẵn thừa đường hoặc muối, chất béo không lành mạnh, chất tạo ngọt nhân tạo và chất bảo quản độc hại có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe theo thời gian, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các chứng rối loạn tự miễn hoặc rối loạn nhận thức và những bệnh mãn tính khác.

Hút thuốc và lạm dụng rượu bia có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa do tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là phổi, tuyến giáp, tim và thực quản. Việc hút thuốc làm gia tăng tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, từ đó làm suy yếu hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Việc hình thành các thói quen lành mạnh và lựa chọn lối sống thông minh có thể giúp cơ thể bạn thích nghi tốt với những thay đổi do tuổi tác. Những lựa chọn nhỏ bé được thực hiện mỗi ngày không chỉ giúp bạn sống lâu hơn mà quan trọng hơn là sống chất lượng hơn.

https://daidoanket.vn/giam-tuoi-sinh-hoc-cua-ban-thong-qua-tung-thoi-quen-nho.html

Theo Báo Đại đoàn kết