Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

Sáng 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đợt 2/9/2026.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trải qua hơn 38 năm công tác, trong đó có 35 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Lương Đức Minh được rèn luyện qua nhiều môi trường, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Ở mỗi vị trí công tác, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc, thận trọng, giữ vững nguyên tắc; cùng tập thể cơ quan, đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quá trình công tác của đồng chí được ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều hình thức khen thưởng của Trung ương, của tỉnh; nhiều năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chúc mừng tại Lễ trao Huy hiệu Đảng.

Gắn Huy hiệu Đảng, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên.

Đây là niềm vinh dự của đồng chí Lương Đức Minh, đồng thời là niềm vui chung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh.

Nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên giáo trong tình hình hiện nay, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị đồng chí Lương Đức Minh cùng tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chủ động nắm, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu định hướng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng hiệu quả công nghệ số, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ vững đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững vàng bản lĩnh chính trị, sâu sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu tại buổi lễ.

Bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp tích cực cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển giàu mạnh.

Đức Anh