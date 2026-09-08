Khai mạc vòng Sơ khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2026

Ngày 8/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức khai mạc vòng Sơ khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo sâu rộng trong toàn xã hội.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2026 tiếp tục khẳng định sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ khi tiếp nhận 172 công trình, giải pháp tham dự. Các giải pháp thuộc 6 lĩnh vực trọng điểm: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; vật liệu, hóa chất, năng lượng; nông - lâm - ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; y dược; khoa học quản lý, giáo dục - đào tạo và một số lĩnh vực khác.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Trong bối cảnh đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc tổ chức Hội thi không chỉ tôn vinh các sáng kiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao mà còn là kênh quan trọng hiện thực hóa các quan điểm, định hướng phát triển khoa học, công nghệ ngay từ cơ sở.

Nhiều công trình qua các kỳ hội thi đã được ứng dụng hiệu quả, trực tiếp nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2025-2030.

Thành viên Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo tại Lễ khai mạc vòng Sơ khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Để bảo đảm chất lượng, tính chính xác và công tâm của vòng Sơ khảo, Ban tổ chức đề nghị Hội đồng Giám khảo phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, đánh giá công tâm, khoa học đối với từng giải pháp, tập trung vào giá trị thực tiễn và tính khả thi ứng dụng. Tổ Thư ký và Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tuân thủ nghiêm quy trình, quy chế chấm thi.

Ngay sau lễ khai mạc, Hội đồng Giám khảo cùng Tổ Thư ký tiến hành công tác đánh giá, phân loại và chấm điểm sơ khảo các hồ sơ giải pháp để chọn lựa những công trình xuất sắc nhất bước vào vòng Chung khảo.

Đinh Vũ