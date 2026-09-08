Thúc đẩy hợp tác toàn diện với tỉnh Nara, Nhật Bản

Sáng 8/9, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Nara (Nhật Bản) do Ngài Yamashita Makoto - Thống đốc tỉnh làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Phú Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và Ngài Yamashita Makoto - Thống đốc tỉnh Nara trao đổi một số nội dung quan trọng tại buổi tiếp.

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương vui mừng chào đón Ngài Yamashita Makoto - Thống đốc tỉnh Nara cùng các thành viên đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Phú Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin khái quát với đoàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thông tin nhanh về những tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế - xã hội của Phú Thọ.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Việt Nam và Nhật Bản là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời, được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, sự tương đồng về văn hóa và những lợi ích ngày càng gắn kết trên nhiều lĩnh vực.

Sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới đã mở ra một giai đoạn phát triển mới với phạm vi hợp tác ngày càng rộng, chiều sâu ngày càng lớn và mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao quà lưu niệm tặng đoàn công tác.

Giới thiệu khái quát về không gian phát triển mới của Phú Thọ sau khi mở rộng quy mô diện tích và dân số, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Hiện nay, Phú Thọ là một trong những địa phương có quy mô kinh tế lớn và thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn từ Nhật Bản như Honda, Toyota, Meiko...

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp sẵn có, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác, đẩy mạnh thu hút các dự án FDI có hàm lượng công nghệ cao, cơ khí chính xác, điện - điện tử; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Đồng chí cũng đề nghị phát huy những nét tương đồng giữa "vùng đất cội nguồn Phú Thọ” và “vùng đất kinh đô cổ Nara”, hai bên sẽ luân phiên tổ chức các ngày hội văn hóa, tuần văn hóa và kết nối các điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, hai bên phối hợp thúc đẩy hợp tác đào tạo nghề và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thống đốc tỉnh Nara Yamashita Makoto tặng tranh lưu niệm cho tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cho rằng, hai bên cần tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực trong khuôn khổ Hội nghị Chính quyền địa phương và Khu vực Đông Á do tỉnh Nara khởi xướng; cùng nhau nghiên cứu, thúc đẩy những sáng kiến mới trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như du lịch xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với những thách thức chung của khu vực.

Thay mặt đoàn công tác, Thống đốc tỉnh Nara Yamashita Makoto bày tỏ sự xúc động và cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà lãnh đạo và Nhân dân Phú Thọ dành cho đoàn.

Thống đốc Yamashita Makoto đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế cùng môi trường đầu tư năng động, thông thoáng của Phú Thọ, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng rằng các doanh nghiệp Nara đi cùng đoàn sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác thiết thực tại Việt Nam và tỉnh.

Thống đốc Nara mong muốn tiếp tục đón nhận nguồn nhân lực trẻ, ưu tú và tay nghề cao từ Phú Thọ đến học tập, làm việc tại Nara trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai tỉnh Phú Thọ và Nara tin tưởng mối quan hệ hợp tác hữu nghị tiếp tục có thêm động lực mới, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân của hai tỉnh cũng như hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Đức Anh