Giao lưu văn nghệ “Thắm tình quân dân”

Tối 6/9, tại Nhà văn hóa Bàn Long, xã Tam Đảo, Binh chủng Tăng thiết giáp phối hợp với các xã Tam Đảo, Bình Tuyền tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Thắm tình quân dân”. Dự chương trình có Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi - Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội đóng quân và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

40 suất quà được Binh chủng Tăng thiết giáp trao tặng đến gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Binh chủng Tăng thiết giáp đã trao 40 suất quà tặng các gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn hai xã Bình Tuyền và Tam Đảo. Những phần quà là sự sẻ chia, động viên thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với Nhân dân nơi đơn vị đóng quân.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng thiết giáp và Nhân dân địa phương biểu diễn. Những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, người lính được đan xen với các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí giao lưu gần gũi, ấm áp và giàu bản sắc.

Tiết mục ấn tượng của đồng bào dân tộc Sán Dìu giao lưu tại chương trình "Thắm tình quân dân".

Chương trình “Thắm tình quân dân” cũng là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Bộ đội Tăng thiết giáp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Qua đó, tiếp tục bồi đắp tình quân dân ngày càng bền chặt, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cùng địa phương xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú.

Kim Liên - Đức Thiện