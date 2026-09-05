Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh dự khai giảng tại Trường THCS Cao Phong

Sáng 5/9, Trường THCS Cao Phong tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Dự và chúc mừng thầy, trò nhà trường có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Từ ngày 25/8/2026, Trường THCS Cao Phong được thành lập trên cơ sở hợp nhất bậc THCS của các trường TH&THCS Thu Phong, Trường TH&THCS Đông Phong, Trường TH&THCS Tân Phong và Trường TH&THCS Xuân Phong.

Sau hợp nhất, Trường THCS Cao Phong có 51 lớp, 1.619 học sinh. Trụ sở chính đặt tại Trường THCS Cao Phong. Cùng với đó là các phân hiệu: THCS Xuân Phong với 8 lớp, 242 học sinh; THCS Đông Phong với 8 lớp, 181 học sinh; THCS Tân Phong với 8 lớp, 235 học sinh và điểm trường THCS Thu Phong với 7 lớp, 177 học sinh.

Cô và trò Trường THCS Cao Phong tại lễ khai giảng năm học mới.

Năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện của nhà trường có bước chuyển biến tích cực. Ở các sân chơi cấp quốc gia, trường có 13 học sinh được công nhận tại cuộc thi tiếng Anh trên Internet và các môn văn hóa lớp 9.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh nhà trường đạt 13 giải, gồm 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 7 giải Khuyến khích, xếp thứ 48 trong hơn 600 trường có cấp THCS toàn tỉnh.

Cuộc thi Violympic cấp tỉnh, học sinh nhà trường đạt 24 giải; kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh có 11 học sinh được công nhận. Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nhà trường có 19 học sinh đỗ vào Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và Trường Phổ thông DTNT THPT tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hinh tặng quà thầy và trò Trường THCS Cao Phong.

Đồng chí Bùi Đức Hinh cùng Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao quà của Hội Khuyến học tỉnh tặng các em học sinh.

Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tặng quà của Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh cho các em học sinh trường THCS Cao Phong nhân dịp khai giảng năm học mới.

Học sinh Trường THCS Cao Phong đạt nhiều kết quả ở các hoạt động văn hóa, thể thao. Tháng 8/2026, nhà trường giành giải Ba tại Hội thi Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách hè năm 2026 tỉnh Phú Thọ. Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ tháng 8/2026, đội bóng đá nam của trường xuất sắc giành Huy chương Vàng khu vực Hòa Bình.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Cao Phong tặng quà cho các em học sinh nhân dịp năm học mới.

Đại diện lãnh đạo Kho Kỹ thuật tổng hợp - Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng trao học bổng chương trình "Nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học" của đơn vị cho các m học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bước vào năm học 2026-2027 với diện mạo mới, Trường THCS Cao Phong xác định tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, chủ động đổi mới phương pháp quản trị và dạy học, biến quy mô mới thành sức mạnh mới, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, đạo đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa, quà chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp năm học mới. Cùng với đó, đại diện lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Mạnh Hùng