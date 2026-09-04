Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh: Các hoạt động dạy học cần được tổ chức nền nếp ngay từ những ngày đầu năm học mới

Chiều 4/9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại một số trường học trên địa bàn các xã: Mường Động, Nật Sơn, Kim Bôi, Hợp Kim, Dũng Tiến. Cùng đi có Thiếu tướng Hà Tất Đạt - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Mường Động - Điểm trường Vĩnh Tiến, xã Mường Động.

Đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới tại các trường: Mầm non Mường Động, xã Mường Động; TH&THCS Nật Sơn, xã Nật Sơn; THPT Kim Bôi, xã Kim Bôi; TH&THCS Hợp Kim A, xã Hợp Kim; THCS Cuối Hạ, xã Dũng Tiến; Tiểu học Hạ Bì, xã Mường Động.

Ban Giám hiệu các nhà trường đã báo cáo tình hình chuẩn bị năm học mới, tập trung vào việc ổn định tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng kế hoạch giáo dục và các điều kiện phục vụ lễ khai giảng, đón học sinh bước vào năm học mới.

Theo đó, chương trình lễ khai giảng được các trường xây dựng theo hướng ngắn gọn, trang trọng, gắn với chương trình khai giảng chung của cả nước; kết hợp tặng quà học sinh, trồng cây lưu niệm và tham quan các khu vực của trường...

Đoàn công tác nghe đại diện Ban Giám hiệu Trường TH&THCS Nật Sơn báo cáo công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các trường trong công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.

Đồng chí đề nghị các trường tiếp tục rà soát toàn diện các điều kiện trước khi bước vào năm học mới, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế còn phát sinh. Trong đó, tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, phòng học, bàn ghế, thiết bị dạy học, hệ thống điện, nước, khu vệ sinh, khuôn viên và cảnh quan trường học, bảo đảm môi trường học tập xanh, sạch, đẹp, an toàn cho giáo viên và học sinh.

Bên cạnh đó, các trường cần khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế sau sáp nhập, bảo đảm các hoạt động dạy và học được tổ chức nền nếp, đúng quy định ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới tại Trường TH&THCS Dũng Tiến.

Nhấn mạnh việc sắp xếp các cơ sở giáo dục là chủ trương đúng đắn, phù hợp yêu cầu thực tiễn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị các nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, giữ vững đoàn kết, thống nhất, tạo đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế sau sáp nhập. Bên cạnh đổi mới quản trị, cần phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm hoạt động giữa trường chính và các phân hiệu thông suốt, không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến tâm lý, quyền lợi và việc học tập của học sinh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh trao quà tặng các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp năm học mới.

Thiếu tướng Hà Tất Đạt - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng 5 bộ máy tính xách tay cho Trường Tiểu học Kim Bôi, xã Kim Bôi.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đã trao 14 suất quà (trị giá 2 triệu đồng/suất) tặng học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã Kim Bôi, Nật Sơn, Hợp Kim; đồng chí Thiếu tướng Hà Tất Đạt - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng 5 máy tính xách tay cho Trường Tiểu học Kim Bôi.

Mạnh Hùng