Chủ động phương án tổ chức dạy và học, bảo đảm năm học mới được triển khai ổn định, nền nếp, hiệu quả ngay từ những ngày đầu

Chiều 4/9, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc với xã Lâm Thao và kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Toàn xã hiện có 8 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông với quy mô trên 10.800 học sinh. Năm học 2025 - 2026, chất lượng giáo dục của Lâm Thao tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh.

Kết quả khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Lâm Thao xếp thứ 2/148 xã, phường. Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027, điểm trung bình các môn thi của học sinh Lâm Thao xếp thứ 5/148 xã, phường và đứng đầu khu vực Phú Thọ cũ.

Ở bậc THPT, Trường THPT Long Châu Sa xếp thứ 25/115 trường THPT công lập; Trường THPT Phong Châu xếp thứ 59/115.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lâm Thao báo cáo kết quả công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng của Lâm Thao. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, 100% học sinh dự thi đạt giải, đưa địa phương xếp thứ 4/148 xã, phường về chất lượng giải.

Ở bậc THPT, Trường THPT Long Châu Sa có 44/46 học sinh đạt giải, trong đó có 9 giải Nhất; Trường THPT Phong Châu có 34 học sinh đạt giải. Học sinh Lâm Thao cũng đạt thành tích cao tại các sân chơi về toán học, lập trình, tiếng Việt, văn hóa và thể thao.

Năm học 2026 - 2027, Lâm Thao xác định mục tiêu ổn định tổ chức, không để việc sắp xếp bộ máy ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục; lấy quyền lợi học sinh và chất lượng dạy học làm trung tâm.

Xã tập trung rà soát, bố trí đội ngũ phù hợp, bảo đảm đủ giáo viên; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên an toàn trường học; duy trì thế mạnh giáo dục mũi nhọn, nâng chất lượng giáo dục đại trà; đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả hệ thống phòng học thông minh.

Bên cạnh đó, xã huy động nguồn lực xã hội, phát huy quỹ khuyến học, khuyến tài, chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn và kịp thời động viên, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích.

Lãnh đạo Trường THPT Long Châu Sa báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã Lâm Thao trong thời gian qua, nhất là việc triển khai sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn.

Qua kiểm tra thực tế tại các trường học, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của địa phương và các nhà trường cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng, bảo đảm các yêu cầu của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc sắp xếp, kiện toàn hệ thống trường lớp là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ, giáo viên các nhà trường trên địa bàn xã cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, phát huy đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động, gương mẫu trong quản lý, điều hành các điểm trường, bảo đảm hoạt động giáo dục được duy trì ổn định, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Lâm Thao tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực cho giáo dục; chủ động rà soát những khó khăn, bất cập phát sinh sau sắp xếp để kịp thời tháo gỡ, nhất là về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên và các điều kiện phục vụ dạy, học.

Đặc biệt, xã cần tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW, trong đó chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp dạy học; ứng dụng khoa học, công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, dạy và học.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cơ sở giáo dục mạnh dạn đổi mới tư duy quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lấy chất lượng và kết quả học tập thực chất của học sinh làm một trong những thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả giáo dục.

Cùng với đó, cần chú trọng chăm sóc sức khỏe, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm cho học sinh; xây dựng môi trường học tập lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện và phát huy khả năng sáng tạo.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương và đoàn công tác động viên học sinh Trường THPT Long Châu Sa trước thềm năm học mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các nhà trường tiếp tục rà soát toàn diện các điều kiện tổ chức, bảo đảm lễ khai giảng diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi cho học sinh và giáo viên. Đồng thời, chủ động phương án tổ chức dạy và học, bảo đảm năm học mới được triển khai ổn định, nền nếp, hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và thành viên đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 tại Trường THPT Long Châu Sa và Trường THCS Vũ Duệ, xã Lâm Thao.

Đức Anh