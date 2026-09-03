Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chiều 3/9, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tháng 9 của Chi bộ Tổ dân phố Hòa Bình, phường Xuân Hòa. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa; đại diện lãnh đạo một số Ban Đảng của Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh cùng các đại biểu dự sinh hoạt Chi bộ Tổ dân phố Hòa Bình, phường Xuân Hòa.

Tại buổi sinh hoạt, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Hòa Bình báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9/2026.

Chi bộ hiện có 132 đảng viên. Ngay sau khi sáp nhập, chi bộ đã chủ động kiện toàn tổ chức, từng bước ổn định hoạt động, duy trì nền nếp sinh hoạt; phát huy vai trò của cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm. Việc tuyên truyền, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, từng bước đổi mới nội dung theo hướng thiết thực, gắn công tác xây dựng Đảng với những vấn đề cụ thể tại địa bàn dân cư. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được quan tâm.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ phối hợp với tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Các đảng viên phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ.

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết của chi bộ; tập trung đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và giải quyết những vấn đề thiết thực tại địa bàn dân cư.

Một số ý kiến đề nghị chi bộ tiếp tục quan tâm công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phối hợp với lực lượng Công an trong nắm bắt tình hình, quản lý, giáo dục các trường hợp có nguy cơ vi phạm.

Đảng viên cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động của tổ chức Đảng; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Một số đảng viên bày tỏ sự đồng tình với chủ trương thực hiện dự án công viên cây xanh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Để dự án nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, các đảng viên đề nghị phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền, lắng nghe ý kiến Nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng và duy trì việc bảo vệ, chăm sóc cảnh quan sau khi công trình hoàn thành.

Kết luận phần sinh hoạt, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Hòa Bình tiếp thu ý kiến đóng góp của đảng viên; những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên được tổng hợp, báo cáo để xem xét, giải quyết. Chi bộ tổ chức chấm điểm chất lượng sinh hoạt theo quy định, thống nhất đánh giá buổi sinh hoạt đạt 95/100 điểm và thông qua biên bản cuộc họp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ Tổ dân phố Hòa Bình.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các đảng viên trong thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết và phản ánh những vấn đề cụ thể tại địa bàn dân cư.

Đồng chí đánh giá Chi bộ Tổ dân phố Hòa Bình đã chủ động, khẩn trương kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động sau sáp nhập; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhanh chóng đưa hoạt động của chi bộ đi vào nền nếp. Đây là nền tảng quan trọng để chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bảo đảm sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, gần dân, sát dân, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy phường Xuân Hòa lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, phát huy vai trò của chi bộ và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hòa quan tâm nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ và hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Thúy Hường