Phú Thọ: Trên 3.500 người tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Sáng 30/8, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Thủ đô Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Chương trình có thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Hà Nội kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Các đại biểu tham gia chương trình tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Quốc Minh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội.

Điểm cầu tỉnh Phú Thọ được tổ chức tại sân vận động Trường Đại học Hùng Vương, phường Nông Trang. Dự tại điểm cầu có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Khoảng 3.500 người gồm lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn đã tham gia hưởng ứng chương trình. Ngoài ra, một số xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức hoạt động hưởng ứng.

Đông đảo các lực lượng tham gia hưởng ứng chương trình tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc chương trình, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện: Gần 80 năm trước, trong Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một câu đến nay vẫn nguyên vẹn sức lay động: “Dân cường thì quốc thịnh”. Người dặn rằng mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe. Sức khỏe của mỗi gia đình cộng lại chính là nội lực của một quốc gia.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, năm nay cũng như năm trước, những bước chân của người dân đã được lan tỏa tới tận cơ sở, từng xã, từng phường; không chỉ tại các quảng trường lớn mà còn ở sân đình, bờ đê hay những con dốc bản làng. Mỗi người đều có thể góp một bước chân vào bước chân chung của đất nước.

Việc lựa chọn đi bộ cũng xuất phát từ tính giản dị, dễ thực hiện của hoạt động này, khi không cần sân bãi, dụng cụ đắt tiền, không phân biệt điều kiện kinh tế hay đòi hỏi thể lực đặc biệt. Chỉ với một quyết định nhỏ mỗi ngày là đứng dậy và bước đi, mọi người đều có thể tham gia và góp phần vào hoạt động chung.

Các đại biểu trước vạch xuất phát.

Phát biểu chỉ đạo chương trình, đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao ý tưởng sáng tạo và cách làm mới của chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Từ mùa đầu tiên được tổ chức năm 2025, chương trình đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, thu hút hơn 1 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tiếp nối thành công đó, chương trình năm nay mang đến thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, hướng tới mục tiêu lớn hơn, quy mô rộng hơn và ý nghĩa sâu sắc hơn.

“Chương trình đã lựa chọn một hoạt động hết sức giản dị, gần gũi và ai cũng có thể tham gia, đó là đi bộ, để từ đó truyền tải những thông điệp lớn về sức khỏe của Nhân dân, về tinh thần yêu nước, về trách nhiệm công dân và phát triển bền vững. Điều làm nên giá trị của chương trình chính là từ một hoạt động thể thao quần chúng, chương trình đã kết nối thành một không gian rộng lớn từ mọi miền Tổ quốc, thể hiện một cách sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Với thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước chân - Vì Việt Nam vững bền”, mỗi bước chân không chỉ là một nỗ lực vì sức khỏe bản thân mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, một lối sống tích cực và một tương lai xanh, bền vững cho Việt Nam.

Lực lượng Công an nhân dân tham gia hưởng ứng chương trình.

Tại tỉnh Phú Thọ, Ban tổ chức chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” đã phát động hưởng ứng chương trình trên địa bàn toàn tỉnh. Các lực lượng tham gia chương trình tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ đã cùng đi bộ trên tuyến đường dài khoảng 1,7km, xuất phát từ sân vận động Trường Đại học Hùng Vương, di chuyển theo đường nội bộ ra đường Nguyễn Tất Thành, qua cổng Bệnh viện Sản Nhi và quay về điểm xuất phát.

Các lực lượng tham gia hưởng ứng chương trình đi bộ trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

Đây là năm thứ hai tỉnh hưởng ứng chương trình đi bộ quy mô toàn quốc. Sự kiện hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh 2/9.

Kết thúc sự kiện, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 đã ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính.

Tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới - Số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường, với 34 tỉnh, thành phố đồng thời thực hiện hoạt động.

Đức Anh