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Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 165 cán bộ trạm y tế xã, phường

Trong 2 ngày 28 - 29/8, Sở Y tế Phú Thọ phối hợp với Trường Đại học Y tế công cộng tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho lãnh đạo các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 165 cán bộ trạm y&nbsp;tế xã, phườngĐồng chí Phùng Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ phát biểu tại chương trình.

Khóa đào tạo có 3 lớp, 165 học viên tham gia. Với 160 tiết học, các học viên được cập nhật những kiến thức về vai trò, nhiệm vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý của trạm y tế trong bối cảnh mới; kỹ năng lãnh đạo, điều hành và quản trị đơn vị y tế cơ sở; chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành, tổng hợp báo cáo và hỗ trợ ra quyết định; quản lý công việc thông qua hệ thống chỉ số đánh giá KPI.

Bên cạnh đó, các học viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh...

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 165 cán bộ trạm y&nbsp;tế xã, phườngGiảng viên Trường Đại học Y tế công cộng truyền đạt các chuyên đề.

Việc tổ chức khóa đào tạo là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo y tế cơ sở có đủ năng lực quản trị, điều hành, đáp ứng yêu cầu chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.

Gia Thái


Gia Thái

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quản lý Xây dựng đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực lãnh đạo Điều hành Trạm y tế Học viên Trí tuệ nhân tạo Đào tạo Y tế cơ sở Chương trình
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