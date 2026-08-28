Vì sao iPhone 15 Pro Max cũ vẫn là lựa chọn nổi bật trong iPhone cũ?

iPhone 15 Pro Max cũ vẫn nổi bật trong 2026 nhờ thiết kế titan cao cấp, chip A17 Pro mạnh mẽ và camera chuyên nghiệp. Dù đã ra mắt một thời gian, máy vẫn đáp ứng tốt đa dạng nhu cầu sử dụng. Hãy cùng khám phá qua những điểm nổi bật của 15 Pro Max cũ để bạn đưa ra quyết định có nên lựa chọn không.

15 Pro Max cũ có gì nổi bật trong phân khúc iPhone cũ?

Ra mắt từ 2023 nhưng 15 Pro Max cũ vẫn giữ được vị thế nhờ ngoại hình titan, hiệu năng mạnh từ A17 Pro và khả năng chụp xa 5x tiện dụng. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nếu muốn trải nghiệm dòng Pro Max nhưng tối ưu hơn về chi phí.

Thiết kế titan sang trọng, khung máy bền nhẹ

iPhone 15 Pro Max cũ sở hữu khung viền titan, mặt lưng kính nhám và mặt trước Ceramic Shield tạo cảm giác cao cấp nhưng vẫn chắc chắn khi cầm nắm. Máy có kích thước 159,9 x 76,7 x 8,25 mm và trọng lượng 221 g phù hợp với trải nghiệm màn hình lớn giúp thao tác cầm máy trong thời gian dài thoải mái hơn.

Thiết kế khung viền Titan cao cấp.

So với nhiều mẫu iPhone cũ dùng khung thép, thiết kế titan giúp 15 Pro Max mang đến cảm giác cầm nhẹ và hiện đại hơn. Mặt lưng kính nhám hạn chế cảm giác trơn trượt, trong khi Ceramic Shield ở mặt trước chống trầy xước tốt hơn thế hệ cũ mang lại sự an tâm khi sử dụng hằng ngày.

Màn hình lớn cho trải nghiệm mượt mà

Sở hữu tấm nền Super Retina XDR OLED kích thước 6,7 inch và độ phân giải 2796 ×1290 pixel, iPhone 15 Pro Max cũ cho khả năng hiển thị sắc nét trên không gian màn hình rộng. Tần số quét thích ứng đến 120Hz của ProMotion cũng góp phần cải thiện độ mượt khi cuộn trang, chuyển cảnh.

Đặc biệt, độ sáng ngoài trời tối đa 2.000 nit giúp mẫu iPhone cũ này hiển thị nội dung rõ ràng hơn khi sử dụng dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Kết hợp với HDR, True Tone và dải màu P3, màn hình cho màu sắc sống động, phù hợp với nhu cầu xem nội dung, chơi game hoặc chỉnh sửa hình ảnh.

Camera 48MP và khả năng quay chụp đa dụng

iPhone 15 Pro Max cũ sở hữu cụm 3 camera sau gồm camera chính 48MP, camera Ultra Wide 12MP và Telephoto 12MP hỗ trợ zoom quang 5x. Trong điều kiện đủ sáng, camera chính cho ảnh chi tiết tốt, màu sắc tự nhiên. Khi chụp thiếu sáng, Night mode cùng Photonic Engine giúp giữ lại nhiều chi tiết và hạn chế nhiễu.

Camera Telephoto 5x cũng là điểm nâng cấp đáng chú ý, mang lại lợi thế khi chụp chủ thể ở xa mà không cần tiến lại gần. Ở mặt trước, camera TrueDepth 12MP hỗ trợ lấy nét tự động giúp ảnh selfie rõ nét hơn và mang lại chất lượng hình ảnh ổn định khi gọi video.

Hiệu năng và bộ vi xử lý ấn tượng

iPhone 15 Pro Max cũ được trang bị chip A17 Pro kết hợp RAM 8GB mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ cho các tác vụ từ làm việc, chỉnh sửa ảnh đến chơi game. Trong bài kiểm tra AnTuTu Benchmark v10 trên phiên bản 256GB, máy đạt 1.507.237 điểm, trong đó CPU đạt 393.278 điểm và GPU đạt 510.852 điểm.

Hiệu năng chip A17 Pro xử lý mạnh mẽ.

Thực tế, hiệu năng này giúp máy vận hành mượt khi chuyển đổi nhiều ứng dụng, chỉnh sửa video hoặc chơi các tựa game đồ họa cao mà vẫn duy trì độ ổn định tốt. Do đó, thiết bị vẫn phù hợp với người cần một chiếc iPhone cũ có hiệu năng mạnh để sử dụng lâu dài, đặc biệt là chơi game và xử lý các tác vụ nặng.

Có nên chọn 15 Pro Max cũ thay vì các mẫu iPhone cũ khác?

iPhone 15 Pro Max cũ phù hợp nếu bạn muốn trải nghiệm dòng Pro Max cao cấp nhưng vẫn tối ưu ngân sách so với việc mua máy mới. Mức giá tham khảo hiện khoảng 20–25 triệu đồng tùy dung lượng và tình trạng máy giúp tiết kiệm đáng kể nhưng vẫn sở hữu trải nghiệm cao cấp.

Trải nghiệm dòng Pro Max với mức giá tiết kiệm.

Trong phân khúc iPhone cũ, lựa chọn này đặc biệt đáng cân nhắc nếu ưu tiên camera, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng lâu dài. Thay vì chi thêm lên đời mới, bạn có thể dành phần ngân sách tiết kiệm được cho phụ kiện hoặc các thiết bị khác.

Gợi ý địa chỉ mua iPhone 15 Pro Max cũ uy tín, chất lượng

Khi chọn iPhone 15 Pro Max cũ, CellphoneS là địa chỉ đáng cân nhắc với sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, ngoại hình được kiểm tra kỹ. Máy trải qua quy trình kiểm tra nhiều bước đảm bảo các chức năng hoạt động tốt. Đồng thời, hệ thống thường có các chương trình ưu đãi giúp tối ưu chi phí mua sắm.

Với iPhone cũ, bạn cũng có thể tham khảo chính sách bảo hành, đổi trả và hỗ trợ sau mua tại CellphoneS để an tâm hơn trong quá trình sử dụng. Việc lựa chọn máy đã được kiểm định cùng các chế độ hậu mãi đi kèm giúp giảm bớt rủi ro khi mua máy qua sử dụng, đặc biệt với những sản phẩm có giá trị cao.

iPhone 15 Pro Max cũ vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong năm 2026 nhờ thiết kế cao cấp, hiệu năng mạnh và khả năng quay chụp đa dụng. Nếu bạn đang quan tâm đến mẫu điện thoại này, hãy đến ngay CellphoneS để được tư vấn và sở hữu thiết bị chất lượng với nhiều ưu đãi hấp dẫn.