Visa Đất Việt: Đồng hành cùng khách hàng trong hành trình du lịch quốc tế

Điểm đến có thể khác nhau, mục đích chuyến đi cũng có thể thay đổi, nhưng một bộ hồ sơ visa phù hợp luôn là phần cần được chuẩn bị từ sớm. Visa Đất Việt phát triển các dịch vụ visa theo nhiều nhu cầu, hướng đến sự đồng hành xuyên suốt cùng khách hàng.

Giới thiệu đôi nét về Visa Đất Việt

Visa Đất Việt là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và hỗ trợ thủ tục visa, thuộc Công ty CP ĐT TM DV Du Lịch Đất Việt. Kế thừa nền tảng nhiều năm trong ngành du lịch, Visa Đất Việt phát triển theo hướng chuyên sâu về hồ sơ visa, hướng đến khách hàng có nhu cầu chuẩn bị thủ tục cho các chuyến đi quốc tế.

Trong quá trình hoạt động, đơn vị xây dựng đội ngũ chuyên viên phụ trách tư vấn và hỗ trợ hồ sơ, đồng thời cập nhật yêu cầu thủ tục của nhiều thị trường. Kinh nghiệm này tạo nền tảng để Visa Đất Việt tiếp nhận những nhu cầu khác nhau, từ khách hàng chuẩn bị chuyến du lịch đến người cần hoàn thiện hồ sơ cho mục đích công tác, thăm thân.

Với định hướng lấy nhu cầu thực tế của khách hàng làm trọng tâm, Visa Đất Việt chú trọng tư vấn thông tin trước khi tiến hành hồ sơ. Từ việc xác định mục đích chuyến đi đến hướng dẫn những yêu cầu cần chuẩn bị, đơn vị hướng đến một quy trình rõ ràng để khách hàng có thể chủ động hơn trước khi bước vào các thủ tục visa.

Các dịch vụ visa nổi bật tại Visa Đất Việt

Từ nền tảng tư vấn và hỗ trợ hồ sơ visa, Visa Đất Việt phát triển danh mục dịch vụ theo nhiều mục đích chuyến đi và thị trường khác nhau. Khách hàng có thể tham khảo các nhóm dịch vụ làm visa nổi bật như:

Visa du lịch: Hỗ trợ hồ sơ đến nhiều điểm đến tại châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc, nổi bật như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand và các quốc gia thuộc khối Schengen.

Visa công tác: Dành cho khách hàng có kế hoạch làm việc, gặp gỡ đối tác, tham dự hội nghị, sự kiện hoặc các chương trình chuyên môn ở nước ngoài.

Visa thăm thân: Hỗ trợ hồ sơ cho khách hàng có nhu cầu sang nước ngoài thăm người thân, gia đình.

Visa theo từng thị trường: Tiếp nhận và tư vấn hồ sơ dựa trên yêu cầu riêng của từng quốc gia, giúp khách hàng xác định đúng giấy tờ và quy trình cần chuẩn bị.

Với từng nhóm visa, Visa Đất Việt tiếp nhận thông tin về mục đích chuyến đi, điểm đến và tình trạng hồ sơ trước khi hướng dẫn khách hàng chuẩn bị. Cách phân loại này giúp quá trình tư vấn đi đúng nhu cầu, thay vì áp dụng chung một phương án cho mọi trường hợp.

Visa Đất Việt - Đồng hành cùng khách hàng trên mỗi hành trình

Một hồ sơ visa thường gắn liền với kế hoạch cụ thể về điểm đến, thời gian và mục đích chuyến đi. Vì vậy, quá trình hỗ trợ cũng cần được bắt đầu từ việc hiểu đúng nhu cầu của từng khách hàng. Visa Đất Việt tự hào là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trên mỗi hành trình.

Sự đồng hành trước hết thể hiện ở cách Visa Đất Việt tiếp nhận từng nhu cầu riêng. Khách hàng có thể trao đổi về kế hoạch chuyến đi, thị trường dự kiến và mục đích xin visa để được chuyên viên tư vấn hướng chuẩn bị phù hợp. Những thông tin này tạo cơ sở cho quá trình hỗ trợ được sát với từng hồ sơ, thay vì áp dụng một cách thức chung.

Trong quá trình chuẩn bị, chuyên viên tiếp tục cùng khách hàng rà soát giấy tờ, hoàn thiện thông tin và giải đáp những nội dung cần làm rõ. Khi hồ sơ phát sinh yêu cầu bổ sung hoặc có những điểm cần điều chỉnh, khách hàng được hướng dẫn cụ thể để tiếp tục hoàn thiện. Với các thủ tục có phỏng vấn, sự hỗ trợ cũng được mở rộng sang khâu chuẩn bị trước buổi làm việc.

Sự đồng hành không chỉ dừng lại ở một lần tư vấn hay khâu tiếp nhận hồ sơ, mà được duy trì trong từng giai đoạn khách hàng cần hỗ trợ. Với kế hoạch du lịch quốc tế sắp tới, khách hàng có thể liên hệ Visa Đất Việt để trao đổi về nhu cầu visa và nhận tư vấn theo từng điểm đến.

Thông tin liên hệ

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