Phường Vĩnh Phúc công bố quyết định thành lập, đổi tên cơ sở giáo dục

Chiều 25/8, phường Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức, cán bộ các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, phường Vĩnh Phúc công bố các quyết định của UBND phường về thành lập, sắp xếp, tổ chức lại và đổi tên các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn. Phường đã hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại từ 20 trường còn 7 trường ở 3 cấp học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hoa Hồng.

Ở cấp THCS, thành lập Trường THCS Liên Bảo trên cơ sở sắp xếp tổ chức lại Trường THCS Định Trung và Trường THCS Liên Bảo; đổi tên Trường THCS Vĩnh Yên thành Trường THCS Lê Quý Đôn; thành lập Trường THCS Tô Hiệu trên cơ sở tổ chức lại Trường THCS Khai Quang và Trường THCS Tô Hiệu.

Ở cấp tiểu học, thành lập Trường Tiểu học Kim Ngọc trên cơ sở sắp xếp các trường Tiểu học Đống Đa, Kim Ngọc, Ngô Quyền; thành lập Trường Tiểu học Liên Minh trên cơ sở tổ chức lại các trường Tiểu học Định Trung, Liên Bảo, Liên Minh. Đồng thời, đổi tên điểm trường của Trường Tiểu học Khai Quang thành Trường Tiểu học Khai Quang điểm trường Thanh Minh.

Đối với bậc học mầm non, thành lập Trường Mầm non Hoa Hồng trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.

Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Phúc trao các quyết định thành lập các chi bộ trường mầm non, tiểu học, THCS sau sắp xếp.

Cũng tại hội nghị, phường Vĩnh Phúc công bố các quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục công lập; đồng thời công bố các quyết định thành lập, đổi tên chi bộ và chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư chi bộ tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Đảng ủy phường Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy, UBND phường Vĩnh Phúc trong triển khai sắp xếp các cơ sở giáo dục.

Đồng chí nhấn mạnh, sau sắp xếp, quy mô trường lớp lớn hơn, đặt ra yêu cầu cao trong ổn định tổ chức, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục. Các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể nhà trường giữ vững chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương; tâm huyết, trách nhiệm và chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; cùng sự đồng hành của phụ huynh, ngành Giáo dục phường Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục khẳng định chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của tỉnh.

Kim Liên - Nguyễn Toàn