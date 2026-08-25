Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh: Vân Sơn phải chọn việc hiệu quả, làm đến cùng những việc có lợi cho dân

Ngày 25/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vân Sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng năm 2026.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Xây dựng.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của xã Vân Sơn từng bước ổn định, hoạt động nền nếp. Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường hướng về cơ sở, thường xuyên nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

Trong 8 tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành hơn 280 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; hoàn thành sắp xếp, kiện toàn 12 chi bộ thôn. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được quan tâm; 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì ổn định. Xã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa, cảnh quan và sản phẩm địa phương. Nhờ đó, từng bước trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác nắm bắt tình hình sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Vân Sơn.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vân Sơn báo cáo những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển. Trong đó, hạ tầng giao thông tại một số tuyến chưa đồng bộ; nhu cầu đầu tư về hạ tầng điện, sản xuất, nước sinh hoạt và các công trình dân sinh còn lớn, trong khi ngân sách địa phương hạn chế. Xã đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực để nâng cấp tuyến đường tỉnh 440 và các tuyến kết nối liên vùng; ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu, cấp bách; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra thực tế tại Trường TH&THCS Vân Sơn.

Trong lĩnh vực du lịch và nông nghiệp, xã kiến nghị tỉnh hỗ trợ xây dựng, kết nối các điểm, tuyến du lịch; hình thành vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chế biến và xúc tiến thương mại, qua đó tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm vấn đề nhân lực chuyên môn sau sắp xếp đơn vị hành chính; hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện các điều kiện chuyển đổi số...

Các đồng chí trong đoàn công tác nắm bắt tình hình hoạt động của Trạm Y tế xã Vân Sơn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác ghi nhận kết quả đạt được, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của địa phương; đồng thời, trao đổi một số định hướng trọng tâm để giúp Vân Sơn phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Theo đó, địa phương cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, nhất là những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, tài nguyên rừng, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Trong đó, chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp và sản phẩm OCOP; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xây dựng thương hiệu địa phương; mở rộng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng: Trong khó khăn, điều đáng ghi nhận là cấp ủy, chính quyền xã Vân Sơn vẫn khai thác tốt những lợi thế. Cách quảng bá hình ảnh của Vân Sơn đã phát huy hiệu quả, giúp địa phương xây dựng thương hiệu, phát triển du lịch, biến chuyển đổi số thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống Nhân dân.

Nhân dịp này, đoàn công tác trao tặng Đảng ủy xã Vân Sơn 1 bộ máy tính.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những điểm nghẽn; nâng cao trách nhiệm của cán bộ gắn với quyền lợi, sinh kế và thu nhập của người dân. Trong phát triển du lịch, cần tập trung quản lý tốt, có cách làm chuyên nghiệp, gắn du lịch với nông nghiệp, sản phẩm OCOP.

Về thực hiện chủ trương sắp xếp trường học, đồng chí đề nghị xã rà soát kỹ, thực hiện nghiêm túc, hoàn thành xong trước khi bước vào năm học mới; quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở xa trường. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trên tinh thần đoàn kết, đồng thuận; quan tâm phát hiện, tập hợp người trẻ, người có năng lực, ý tưởng, tư duy phát triển kinh tế và kỹ năng công nghệ để đóng góp cho địa phương. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, cần lựa chọn những việc trọng tâm, hiệu quả, gắn với lợi ích của Nhân dân, tạo sinh kế, nâng cao đời sống và kiên trì thực hiện đến cùng.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại Trường TH&THCS Vân Sơn, Trường Mầm non Vân Sơn; thời nắm bắt tình hình thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại Trạm Y tế xã Vân Sơn.

Mạnh Hùng