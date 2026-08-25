Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tại xã Vĩnh Tường

Sáng 25/8, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Phạm Thị Hồng - Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND xã Vĩnh Tường về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Quang cảnh buổi làm việc.

Sau sắp xếp 4 đơn vị hành chính, xã Vĩnh Tường có diện tích 26,2km2, dân số hơn 47.300 người. UBND xã xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính, công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường Nguyễn Phương Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Xã đã ban hành, triển khai các quy chế, kế hoạch, tạo điều kiện để Nhân dân được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của mình.

Xã đã công khai 445 thủ tục hành chính; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 99,87%, hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 99,71%. Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị được duy trì. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã tiếp nhận 277 đơn, đã giải quyết 167 đơn đủ điều kiện xử lý.

Các thiết chế giám sát ở cơ sở gồm Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được duy trì và hoạt động thường xuyên. Ngoài ra, xã đã thành lập 37 tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công và thông tin trên môi trường điện tử.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn đề nghị UBND xã Vĩnh Tường làm rõ việc khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa ở cơ sở; thực hiện hương ước, quy ước tại khu dân cư; phòng, chống bạo lực gia đình; công khai thông tin, lấy ý kiến Nhân dân, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Đoàn cũng trao đổi về thực hiện dân chủ trong cơ quan, doanh nghiệp; thủ tục hành chính toàn trình và phương thức đánh giá mức độ hài lòng của người dân.

Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thị Hồng phát biểu kết luận giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Thị Hồng - Phó Trưởng Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, việc thực hiện dân chủ phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Phạm Thị Hồng đề nghị xã Vĩnh Tường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác nắm bắt tình hình, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục quan tâm có chính sách hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Cùng với đó, cần chủ động khắc phục những hạn chế, khó khăn; nâng cao chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác tiếp công dân. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thúy Hường