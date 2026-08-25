Kiên quyết xử lý dứt điểm sai phạm, làm rõ trách nhiệm trong quản lý đất đai

Sáng 25/8, tại Trụ sở Tiếp công dân số 1 (phường Việt Trì), đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì kỳ tiếp công dân tháng 8/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp công dân.

Tham dự có các đồng chí: Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và xã Hải Lựu.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã nghe và trực tiếp xem xét, cho ý kiến chỉ đạo giải quyết đơn của công dân ở xã Hải Lựu. Nội dung đơn phản ánh những hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng xảy ra trên địa bàn như: Tự ý san lấp đất nông nghiệp; xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp; lấn chiếm đất hồ, ao; tự ý đào, múc, thay đổi dòng chảy mương thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước sinh hoạt của người dân...

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu lắng nghe ý kiến phản ánh của công dân.

Sau khi nghe phản ánh của công dân và báo cáo, đề xuất phương án xử lý của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã trao đổi, giải thích rõ các quy định của pháp luật liên quan đến vụ việc. Đồng chí trân trọng những ý kiến đóng góp của công dân, mong muốn công dân tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phản ánh, phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Hải Lựu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, xem xét đầy đủ các nội dung công dân phản ánh và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết, nếu có khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn về chuyên môn, đảm bảo quá trình giải quyết đúng thẩm quyền và quy định. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm hoặc bao che, dung túng, không kịp thời xử lý các sai phạm.

Lãnh đạo xã Hải Lựu báo cáo kết quả xử lý vụ việc theo phản ánh của công dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, gây bức xúc trong Nhân dân; chủ động rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, góp phần giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân định kỳ hằng tháng, qua đó kịp thời nắm bắt, giải quyết các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở.

Đức Anh