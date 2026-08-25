Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị xanh và nhà ở xã hội

Sáng 25/8, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II và triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) vay vốn ADB có 6 hợp phần gồm: Nạo vét và bảo tồn cảnh quan Đầm Vạc; thoát nước và xử lý nước thải; hệ thống đấu nối nước thải cấp III; quỹ quay vòng nước thải hộ gia đình; phát triển hệ thống cây xanh tại khu vực phía Nam Đầm Vạc; đường hạ tầng khung làng đại học. Dự án được thực hiện trên địa bàn các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên và các xã Tam Dương, Hội Thịnh, với tổng mức đầu tư được duyệt 2.045,25 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 30/6/2028. Tính đến tháng 8/2026, dự án đã giải ngân được trên 127,9 tỷ đồng, đạt 22,2% kế hoạch năm 2026.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để triển khai các hợp phần của dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, thường xuyên giám sát đảm bảo chất lượng công trình; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Vĩnh Yên có phương án giải quyết dứt điểm đối với 8 hộ dân chưa nhận tiền đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ triển khai các hợp phần của dự án.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị Sở Xây dựng thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã và đang triển khai trên địa bàn; kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan từ chủ đầu tư; kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, quy chuẩn kỹ thuật và hạ tầng kết nối đồng bộ.

Các sở, ngành và địa phương tích cực phối hợp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, không để công tác giải phóng mặt bằng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Lê Hoàng