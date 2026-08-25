Xã Nật Sơn: Tinh gọn mạng lưới trường học, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dạy học

Sáng 25/8, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã làm việc với Thường trực Đảng ủy xã Nật Sơn về công tác sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, xã Nật Sơn là địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có diện tích rộng, dân cư phân tán, giao thông giữa các thôn còn nhiều khó khăn.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và UBND tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, UBND xã Nật Sơn đã chủ động xây dựng và quyết liệt triển khai đề án sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn, thực chất, phù hợp với đặc thù địa phương.

Theo phương án sắp xếp, xã sáp nhập 18 trường công lập thành 3 trường (giảm 15 đầu mối, tương đương 83,3%). Tổng số lớp học sau sắp xếp duy trì ổn định với 234 lớp, 5.635 học sinh. Xã tiếp tục duy trì 15 phân hiệu và 11 điểm trường lẻ dựa trên nhu cầu đi lại, cự ly và địa hình thực tế, bảo đảm khoảng cách đi học hợp lý cho học sinh vùng cao.

Về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý (hiệu trưởng, phó hiệu trưởng), sau sắp xếp giảm từ 48 người xuống 21 người; nhân viên kế toán giảm từ 11 người xuống 4 người. Các phương án giải quyết dôi dư được thực hiện công khai, dân chủ theo đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả, xã Nật Sơn gặp một số khó khăn, vướng mắc, chủ yếu là cơ sở vật chất ở một số phân hiệu chưa đồng bộ; áp lực trong bố trí, sắp xếp nhân sự dôi dư và thời gian bàn giao gấp.

Lãnh đạo xã Nật Sơn báo cáo tại buổi làm việc.

UBND xã đã kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm xem xét cho phép sắp xếp, bố trí số lượng viên chức kế toán dôi dư; hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học bộ môn, thư viện, nhà bán trú, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số và chương trình giáo dục mới.

Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng ghi nhận sự chủ động của xã Nật Sơn trong triển khai sắp xếp mạng lưới trường học, tổ chức bộ máy và nhân sự theo hướng tinh gọn, đồng bộ. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục hoàn thiện các quy trình liên quan, bảo đảm việc bàn giao, quản lý và xử lý tài sản được thực hiện hợp lý, đúng quy định; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào năm học mới, tạo không khí phấn khởi trong ngày khai giảng.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng lưu ý, việc sắp xếp mạng lưới trường học không chỉ nhằm giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy mà quan trọng là phải nâng cao hiệu quả quản trị, bảo đảm điều kiện dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Đối với hệ thống điểm trường còn nhiều, cần tăng cường công tác quản lý; nghiên cứu các lớp chuyên phù hợp với điều kiện địa phương. Xã cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung sau sắp xếp, bảo đảm hoạt động của các trường, phân hiệu và điểm trường được thông suốt, ổn định, đáp ứng yêu cầu năm học mới.

Hồng Duyên