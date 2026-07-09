Chất lượng giáo dục được đo bằng sự trưởng thành của học sinh

Điều làm nên giá trị của một ngôi trường không chỉ nằm ở những bảng thành tích hay số lượng học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi, mà còn ở khả năng tạo dựng môi trường để mỗi học sinh phát huy năng lực, hình thành phương pháp học tập và từng bước trưởng thành. Kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 của Trường THCS Văn Lang, phường Việt Trì là minh chứng cho định hướng phát triển giáo dục thực chất, lấy học sinh làm trung tâm.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, 394 học sinh lớp 9 của Trường THCS Văn Lang tham gia dự thi vào các trường THPT công lập và Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Kết quả, nhà trường có 4 học sinh đạt thủ khoa các môn chuyên, là các em: Hà Thanh Sơn (chuyên Toán), Hán Vũ Tường Uyên (chuyên Hóa học), Phạm Đức Dương (chuyên Sinh học), Nguyễn Minh Ngọc (chuyên Tiếng Trung).

Bên cạnh đó, 11 học sinh đạt danh hiệu á khoa ở nhiều môn chuyên như Ngữ văn, Toán, Hóa học, Tin học, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Hàn. Ở kỳ thi ba môn chung, nhà trường có 11 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên, 46 học sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh; điểm trung bình ba môn của toàn khối đạt 8,088 điểm.

Những kết quả trên phản ánh quá trình dạy học, bồi dưỡng và đồng hành với học sinh được nhà trường duy trì xuyên suốt những năm học THCS.

Tại Trường THCS Văn Lang, việc phát hiện năng lực, sở trường của học sinh được thực hiện ngay từ đầu cấp học. Trên cơ sở đánh giá năng lực, nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phù hợp, tạo điều kiện để học sinh phát huy thế mạnh ở từng môn học nhưng vẫn bảo đảm kiến thức nền tảng toàn diện.

Cùng với việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đội ngũ giáo viên chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và sự tự tin trong học tập. Nhờ đó, học sinh không chỉ đạt kết quả tốt trong các kỳ thi mà còn có nền tảng để tiếp tục học tập và phát triển ở các bậc học tiếp theo.

Cô giáo Đỗ Thị Hồng Hạnh - Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang cho biết: "Nhà trường luôn xác định mục tiêu không chỉ là tạo ra những kết quả cao trong các kỳ thi, mà quan trọng hơn là giúp học sinh hình thành năng lực tự học, biết nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của giáo dục. Thành tích hôm nay là kết quả từ sự cố gắng của học sinh, sự tận tâm của giáo viên và sự đồng hành của phụ huynh. Đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tới".

Một điểm nổi bật trong kết quả năm nay là học sinh đạt thành tích cao không chỉ tập trung ở một vài lớp mũi nhọn mà phân bố ở nhiều lớp và nhiều môn chuyên khác nhau. Điều đó phản ánh sự đồng đều trong chất lượng dạy học, hiệu quả của công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu và sự lan tỏa của phong trào thi đua học tập trong toàn trường. Mỗi thủ khoa, á khoa là một câu chuyện về nghị lực, khát vọng và tinh thần vượt lên chính mình. Nhưng phía sau thành công của từng học sinh là hình ảnh những người thầy tận tụy, những giờ lên lớp đầy trách nhiệm, những buổi ôn tập miệt mài và sự đồng hành lặng lẽ của gia đình.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông, kết quả của Trường THCS Văn Lang cho thấy chất lượng giáo dục bền vững không đến từ những đợt ôn luyện ngắn hạn, mà được tạo dựng từ chiến lược phát triển lâu dài, phương pháp dạy học phù hợp và môi trường giáo dục khuyến khích học sinh chủ động khám phá, sáng tạo.

Những học sinh xuất sắc đạt thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2026-2027 của Trường THCS Văn Lang.

Kết quả đạt được trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tiếp tục khẳng định chất lượng dạy học của Trường THCS Văn Lang. Đồng thời phản ánh định hướng giáo dục của nhà trường là chú trọng phát triển năng lực, tạo cơ hội để học sinh phát huy thế mạnh và chuẩn bị nền tảng cho các bậc học tiếp theo.

Hương Giang