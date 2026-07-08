Phú Thọ điều chỉnh một số nội dung trong xét thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2026

Ngày 7/7, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 109/KH-SGD&ĐT ngày 26/6/2026 về tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức giáo viên mầm non, phổ thông tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2026.

Trường THPT Đoan Hùng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Văn bản quy định cụ thể trách nhiệm của UBND các xã, phường trong việc ban hành kế hoạch, thành lập hội đồng xét thăng hạng, phân bổ chỉ tiêu cho từng cơ sở giáo dục, tổ chức kỳ xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Đối với các cơ sở giáo dục, quy trình sơ khảo được chuẩn hóa với các bước từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, họp hội đồng, công khai danh sách đến hoàn thiện hồ sơ chuyển cấp có thẩm quyền xem xét.

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Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch số 109/KH – SGD&ĐT ngày 26/6/2026 của Sở GD&ĐT

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung tiêu chí xác định thứ tự ưu tiên đối với thành tích của viên chức dự xét thăng hạng. Cụ thể, bổ sung Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam vào nhóm IV và Giấy khen của Công đoàn ngành vào nhóm VI trong phụ lục nhóm thành tích xác định thứ tự ưu tiên.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND các xã/phường và trước pháp luật về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, tính trung thực đối với các nội dung nhận xét, đánh giá trong hồ sơ giáo viên đủ điều kiện dự xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II.

Hiền Mai