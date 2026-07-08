Công bố điểm thi và nhận đơn phúc khảo bài thi Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Căn cứ Quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an (Ban hành kèm theo Quyết định số 3434/QĐ-BCA ngày 04/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an); Công văn số 2852/X02-P2 ngày 05/6/2026 của Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026; Căn cứ kết quả điểm thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân thông báo như sau như sau:

1. Kết quả điểm thi

- Nhà trường gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh (qua Công an các đơn vị, địa phương).

- Điểm thi được Nhà trường công bố trên website, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí phúc khảo

- Thời gian: 05 ngày, từ ngày 08/7/2026 đến ngày 12/7/2026.

Trường hợp thí sinh gửi hồ sơ phúc khảo qua các dịch vụ chuyển phát, phải đảm bảo hồ sơ được gửi đến Trường trong thời gian nêu trên.

- Địa điểm: Phòng 405-NHB, Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (Số 36, Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Tp. Hồ Chí Minh).

- Lệ phí: 50.000 đồng/phần thi;

3. Hồ sơ phúc khảo:

- Đơn đề nghị phúc khảo: don phuc khao.docx

- Bản sao CCCD.

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo bài thi, Nhà trường sẽ thông báo kết quả trên website http://dhcsnd.edu.vn . Mọi vấn đề chưa rõ, thí sinh có thể liên hệ cán bộ tuyển sinh Trường Đại học Cảnh sát nhân dân qua số điện thoại: 0982.178.278, email: t05tuyensinh@dhcsnd.edu.vn .

Theo dhcsnd.edu.vn