Quảng Yên: Luồng sinh khí mới

Sau khi sáp nhập, xã Quảng Yên mới bước vào một giai đoạn phát triển với nhiều thời cơ và thách thức. Với diện tích 39,576 km2, quy mô dân số trên 15 nghìn người, địa phương phải giải quyết bài toán vừa tinh gọn bộ máy, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Quảng Yên đã từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn bằng những kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Một góc xã Quảng Yên nhìn từ trên cao.

Những ngày đầu thực hiện mô hình mới, cán bộ và Nhân dân Quảng Yên không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng. Địa bàn rộng, dân số đông, khối lượng hồ sơ, tài liệu chuyển giao từ ba xã cũ lớn; trụ sở làm việc còn phân tán, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, trong khi nhiều lĩnh vực có sự thay đổi về thẩm quyền và quy trình giải quyết công việc.

Trước những thử thách ấy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chủ động đi trước một bước, tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đôn đốc thông tin tuyên truyền rộng rãi. Địa phương linh hoạt kết hợp các hình thức tuyên truyền trực tiếp và trực tuyến, vận hành hiệu quả hệ thống truyền thanh thông minh cùng các trang mạng xã hội để đưa chủ trương thấm sâu vào đời sống. Tư tưởng của đội ngũ cán bộ nhanh chóng ổn định, chấp hành nghiêm sự phân công, không có biểu hiện né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm. Người dân phấn khởi, đồng thuận, cùng chính quyền tháo gỡ từng nút thắt, tạo nền tảng cho bộ máy mới vận hành thông suốt.

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức góp phần thắt chặt tình đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cán bộ, Nhân dân địa phương.

Thành công lớn nhất của Quảng Yên sau một năm chính là việc chuyển đổi mô hình từ truyền thống, nhỏ lẻ, đầu mối phân tán sang một hệ thống tổ chức tinh gọn, hiệu năng cao. Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã ban hành trên 1.400 văn bản lãnh đạo, điều hành, thiết lập quy chế làm việc nghiêm túc và áp dụng triệt để nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, rõ kiểm tra.

Với tổng số 74 cán bộ, công chức và người lao động hiện có mặt, chất lượng đội ngũ được nâng lên rõ rệt khi 100% cán bộ, công chức có trình độ đại học trở lên. Các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được sắp xếp tinh gọn; Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công được thành lập để bao quát mảng văn hóa, thể thao, môi trường và thủy lợi, trong khi các trạm y tế và trường học được sáp nhập nguyên trạng, hoạt động ổn định, không làm gián đoạn bất kỳ công việc nào của người dân.

Đặc biệt, việc tiếp nhận và triển khai khoảng 187 nhóm nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trên các lĩnh vực như tư pháp, tài chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường... đã giúp nâng cao tính chủ động cho cấp cơ sở. Qua đánh giá bước đầu, có tới 134 nhóm nhiệm vụ được thực hiện rất hiệu quả, phù hợp với năng lực thực tế của địa phương.

Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã được vận hành theo hướng tập trung, liên thông, hiện đại, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn.

Điểm nhấn trong chuyển đổi số của Quảng Yên là việc lắp đặt 31 biển tên khu dân cư tích hợp mã QR. Thông qua việc quét mã bằng điện thoại thông minh, người dân và du khách có thể tra cứu thông tin về lịch sử hình thành, quy mô dân số và đặc điểm kinh tế - xã hội của từng khu dân cư, góp phần đổi mới phương thức cung cấp thông tin theo hướng hiện đại.

Xã Quảng Yên tổ chức hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Quảng Yên vẫn còn không ít khó khăn. Khối lượng công việc lớn khiến áp lực đối với đội ngũ cán bộ ngày càng tăng, trong khi tình trạng kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực vẫn phổ biến. Ở một số lĩnh vực chuyên môn như đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và tài chính, địa phương còn thiếu nhân lực có trình độ chuyên sâu. Bên cạnh đó, sự thiếu đồng bộ giữa các phần mềm quản lý văn bản của khối Đảng, chính quyền và MTTQ cũng ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả phối hợp xử lý công việc.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, Quảng Yên kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí biên chế phù hợp, bổ sung nhân lực ở những vị trí chuyên môn còn thiếu; đồng thời tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Cùng với đó, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin và thống nhất các phần mềm dùng chung giữa các khối sẽ góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình vận hành, tạo nền tảng để xây dựng chính quyền số hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Lê Hoàng