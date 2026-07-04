Chủ động ứng phó mưa lũ do bão số 1 gây ra

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Thọ, từ đêm 4/7 đến hết ngày 5/7, trên địa bàn tỉnh có mưa và mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 120mm; từ ngày 6/7 có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông.

Cơn bão số 1 gây mưa trên diện rộng.

Trên các sông, suối trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 - 4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông, suối nhỏ khả năng lên mức báo động 1, có nguy cơ gây tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, các khu vực ven sông, suối, đô thị, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, ven các trục đường giao thông, các công trình đang thi công và các khu khai thác khoáng sản.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc ý kiến và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

UBND các xã, phường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 và tình hình mưa lũ sau bão. Tập trung rà soát các khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động thông tin, cảnh báo đến người dân, chuẩn bị phương án di dời, sơ tán người dân. Tăng cường kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi theo phân cấp quản lý; chủ động triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp...

Một tuyến phố trên địa bàn phường Việt Trì bị ngập cục bộ do mưa lớn chiều 4/7.

Các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thường xuyên kiểm tra an toàn hồ chứa, đập, trạm bơm, cống, kênh mương và các công trình thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức vận hành công trình thủy lợi tiêu nước bảo đảm phục vụ sản xuất, dân sinh khi có ngập lụt, úng xảy ra.

Đối với hồ chứa: Tổ chức kiểm tra toàn bộ công trình, tháo dỡ lưới chắn cá tại cửa tràn, vật cản ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ; vận hành hồ chứa theo đúng quy trình được phê duyệt. Chủ động phương án bảo đảm an toàn công trình, vùng hạ du; khai thác hiệu quả dung tích hồ chứa để tham gia cắt, giảm lũ cho hạ du.

Các Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình: Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các công trình, dự án đang triển khai thi công thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các nhà thầu có phương án bảo đảm an toàn về người, phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư, đặc biệt tại các công trình ven sông, suối, khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở...

Lê Hoàng