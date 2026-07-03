Điểm tựa cho phụ nữ thoát nghèo

Trên những triền đồi của xã Thượng Cốc, nơi đời sống của nhiều hộ dân trước đây còn nhiều khó khăn, phụ nữ đang từng bước khẳng định vai trò là chủ thể trong phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Không chỉ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, kiến thức sản xuất, nhiều hội viên còn mạnh dạn thay đổi tư duy, liên kết cùng nhau phát triển sinh kế. Đằng sau những chuyển biến ấy là sự đồng hành bền bỉ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cùng các chương trình hỗ trợ thiết thực, đặc biệt là Dự án “Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn” (FBF) do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

Thành viên các nhóm sinh kế tại xã Thượng Cốc tham gia lớp tập huấn, củng cố kiến thức về vắc xin và kỹ thuật chăn nuôi.

Hội LHPN xã Thượng Cốc có hơn 2.300 hội viên. Những năm qua, Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” với các tiêu chí có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Song song với đó là các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Điểm nổi bật trong hoạt động của Hội là tập trung hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Xác định vốn là “đòn bẩy” quan trọng giúp phụ nữ thoát nghèo, Hội nhận ủy thác quản lý hiệu quả nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 25 tỷ đồng cho hơn 200 hội viên vay thông qua 11 tổ tiết kiệm và vay vốn. Điều đáng ghi nhận là nhiều năm liền các tổ đều được xếp loại tốt, thu lãi, thu tiết kiệm đạt 100%, không có nợ quá hạn hay nợ khoanh.

Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều phụ nữ mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ nhỏ. Hội thường xuyên nắm bắt nhu cầu vay vốn, hướng dẫn hội viên xây dựng phương án sản xuất phù hợp, đồng thời phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp chị em sử dụng hiệu quả đồng vốn.

Thành viên nhóm sinh kế thăm quan mô hình chăn nuôi lợn nái của gia đình chị Bùi Thị Ngân - Trưởng nhóm sinh kế chăn nuôi Thây Voi.

Đến nay, Hội duy trì 8 tổ sinh kế chăn nuôi lợn với 215 hội viên tham gia. Nhiều mô hình phát triển kinh tế như chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, kinh doanh dịch vụ ăn uống, buôn bán nhỏ tại gia đình... đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, từng bước cải thiện đời sống.

Bên cạnh hỗ trợ vốn, các mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Tổ tiết kiệm và vay vốn”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Làm sinh kế”, “Phụ nữ phục vụ du lịch cộng đồng”... tiếp tục được duy trì hiệu quả. Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, các hội viên còn hỗ trợ nhau ngày công lao động, con giống, thức ăn chăn nuôi và động viên nhau vượt qua khó khăn. Nhờ những hoạt động thiết thực đó, trong năm qua đã có 5 hộ phụ nữ thoát nghèo, nhiều hộ từng bước vươn lên khá giả ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Nếu nguồn vốn chính sách tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội đầu tư sản xuất thì Dự án “Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn” do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam triển khai lại tiếp thêm động lực để phụ nữ thay đổi tư duy phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Dự án tập trung vào ba trụ cột gồm nâng cao năng lực cộng đồng, cải thiện sinh kế và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó, phát triển sinh kế bền vững được xác định là giải pháp then chốt giúp người dân thoát nghèo lâu dài.

Hội viên phụ nữ xã Thượng Cốc cùng nhau tham gia công tác chuẩn bị cho lễ hội của địa phương.

Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, Hội LHPN và đơn vị tài trợ, 5 tổ nhóm sinh kế đã được thành lập với gần 100 thành viên. Mỗi tổ được hỗ trợ 100 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất, chủ yếu là chăn nuôi lợn, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán của địa phương. Không dừng ở việc hỗ trợ vốn, các thành viên còn được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, xử lý chất thải, xây dựng chuồng trại đảm bảo vệ sinh môi trường theo phương pháp “cầm tay chỉ việc”.

Nhờ cách làm trực quan, sát thực tế, nhiều hội viên nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật và áp dụng hiệu quả vào sản xuất. Chị Bùi Thị Ngân - Trưởng nhóm sinh kế chăn nuôi Thây Voi cho biết, trước đây gia đình chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau khi tham gia dự án, được hỗ trợ vốn và hướng dẫn kỹ thuật, gia đình mạnh dạn mở rộng quy mô, đồng thời hực hiện đầy đủ các quy trình phòng bệnh, vệ sinh chuồng trại theo hướng dẫn nên đàn vật nuôi phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Không chỉ tạo sinh kế, dự án còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các mô hình xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học, phân loại rác tại nguồn được nhân rộng, góp phần xây dựng môi trường sống xanh, sạch hơn.

Có thể thấy, sự kết hợp hài hòa giữa nguồn vốn tín dụng chính sách, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế và sự hỗ trợ từ Dự án CARE đã tạo thành “điểm tựa” vững chắc để nhiều phụ nữ Thượng Cốc tự tin vươn lên thoát nghèo. Quan trọng hơn, những chương trình này không chỉ mang đến nguồn lực về vật chất mà còn giúp chị em thay đổi tư duy, nâng cao kỹ năng, chủ động liên kết sản xuất và làm chủ cuộc sống.

Phương Thanh