Niềm vui trong ngôi nhà nghĩa tình đồng đội

Những ngày cuối tháng 7, Cựu chiến binh (CCB) Trần Văn Đạt và CCB Đinh Thị Thắng, xã Xuân Viên được đón một niềm vui thật đặc biệt, được tự tay mở chìa khóa bước vào ngôi nhà mới xây dựng từ “Nghĩa tình đồng đội”.

Các đại biểu chúc mừng CCB Trần Văn Đạt đón nhận ngôi nhà mới ấm tình đồng đội.

Đây chỉ là một trong số các hoạt động triển khai phong trào “Nghĩa tình đồng đội” được Hội CCB xã Xuân Viên duy trì trong những năm qua. Đồng chí Phùng Xuân Tỵ - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Hội hiện có gần 1.040 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội. Thực hiện kế hoạch vận động Quỹ hỗ trợ hội viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở trên địa bàn xã, sau gần 2 tháng triển khai, Hội CCB đã vận động, tiếp nhận được gần 62 triệu đồng từ cán bộ, hội viên và các tổ chức, cá nhân hảo tâm. Sau khi rà soát, Hội đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở cho CCB Trần Văn Đạt, thôn Đồng Xuân và CCB Đinh Thị Thắng, thôn Xuân Hưng.

Trong quá trình xây dựng công trình, các gia đình nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội CCB các cấp cùng sự chung tay giúp đỡ của anh em, dòng họ và Nhân dân trong thôn. Xúc động khi tận tay mở cửa bước vào ngôi nhà mới, CCB Đinh Thị Thắng chia sẻ: “Gia đình tôi rất vui và phấn khởi cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Hội CCB các cấp, dòng họ, Nhân dân trong thôn đã giúp đỡ, hỗ trợ để gia đình có được ngôi nhà kiên cố, khang trang, tạo động lực vươn lên ổn định cuộc sống”.

Hội CCB xã Xuân Viên trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình CCB Đinh Thị Thắng.

Hai ngôi nhà tình nghĩa được hoàn thành không chỉ giúp các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn an cư, ổn định cuộc sống mà còn góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng đội và những giá trị nhân văn tốt đẹp trên địa bàn xã Xuân Viên.

Thu Hà