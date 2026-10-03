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Thời tiết ngày 3/10: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào

Dự báo, ngày 3/10, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết ngày 3/10: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào

Dự báo khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Thanh Hóa đến Huế: có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Trên biển, ngày và đêm 3/10, bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nam cấp 3. Sóng cao 0,5-1,5m. Từ ngày 5/10, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh tiếp tục mở rộng ra khu vực bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Mưa rào và dông vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông Ngày nắng Nhiệt độ cao nhất Gió giật mạnh Mưa dông Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Mưa to Trung bộ nắng nóng lốc sét
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