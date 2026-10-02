Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ gửi Thư ngỏ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2026

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ vừa gửi Thư ngỏ kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu toàn văn Thư ngỏ.

Thư ngỏ.pdf

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, cấp ủy, chính quyền các cấp cùng toàn thể các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Phú Thọ đã tích cực chung tay đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội. Từ những nguồn lực nghĩa tình ấy, hàng ngàn hộ nghèo đã được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhiều học sinh nghèo có thêm điều kiện đến trường, người ốm đau được khám chữa bệnh kịp thời, qua đó tạo động lực giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức phát động, kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh bằng tấm lòng nhân ái và tình thương yêu đồng bào, hãy tiếp tục chung tay đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng mọi nguồn đóng góp một cách công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Trân trọng cảm ơn!

Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Bùi Thị Minh