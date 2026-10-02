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Thời tiết ngày 2/10: Bắc Bộ giảm nhiệt, từ Thanh Hóa đến Huế nắng nóng trên 35 độ C

Dự báo, ngày 2/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nơi nắng nóng trên 35 độ C; Nam Bộ tiếp tục có mưa dông, tập trung chiều tối và tối.

Thời tiết ngày 2/10: Bắc Bộ giảm nhiệt, từ Thanh Hóa đến Huế nắng nóng trên 35 độ C

Ảnh: Thành Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, nền nhiệt giảm, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nóng nhất cả nước, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các khu vực khác có mưa dông gia tăng, tập trung vào chiều tối và tối.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Mưa rào và dông Nhiệt độ cao nhất Mưa dông Nắng nóng Thanh hóa Bắc bộ Gió giật mạnh Huế Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Ngày nắng
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