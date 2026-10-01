“Tuổi cao - gương sáng” góp sức xây dựng quê hương

Trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa, công tác chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe, các cấp Hội Người cao tuổi còn tạo điều kiện để hội viên phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín, tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ những hoạt động thiết thực, phong trào “Tuổi cao - gương sáng” ngày càng lan tỏa, trở thành điểm tựa để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Nâng cao đời sống người cao tuổi

Toàn tỉnh hiện có 148 Hội Người cao tuổi cấp xã, phường với 538.565 hội viên. Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2026, Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp triển khai các hoạt động với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”, gắn với nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Người cao tuổi xã Chí Tiên được khám sức khỏe định kỳ.

Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được triển khai gắn với phòng bệnh, quản lý sức khỏe và nâng cao khả năng tự chăm sóc. Các cấp hội phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa mắt, cơ sở y tế triển khai Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”; rà soát người mắc bệnh về mắt có nhu cầu điều trị, phẫu thuật, ưu tiên người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, hướng dẫn hội viên chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, duy trì chế độ sinh hoạt, luyện tập thể dục thể thao phù hợp; tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, theo dõi, quản lý bệnh mạn tính. Toàn tỉnh có gần 246 nghìn lượt người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, hơn 178 nghìn người được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; hơn 514 nghìn người có thẻ bảo hiểm y tế.

Tại xã Lâm Thao, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được quan tâm, triển khai thường xuyên. Trong đợt 1, gần 700 hội viên được khám, tư vấn sức khỏe; đợt 2 được tổ chức vào cuối tháng 9, các chi hội tiếp tục vận động hội viên tham gia khám, sàng lọc sức khỏe, từng bước chuyển từ chăm sóc khi phát sinh bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Cùng với chăm sóc sức khỏe, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần. Toàn tỉnh hiện có hơn 3.000 câu lạc bộ (CLB) văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút trên 215.600 người cao tuổi tham gia. Các CLB dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, đi bộ... giúp người cao tuổi duy trì vận động, giao lưu, tăng cường sức khỏe, tạo tâm lý vui vẻ, lạc quan.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sông Lô Lê Đình Thanh cho biết, toàn xã hiện có 45 CLB Người cao tuổi với nhiều loại hình hoạt động phong phú như cờ tướng, thơ văn, dưỡng sinh, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi. Hàng năm, hội tổ chức thi đấu, giao lưu văn nghệ, đồng diễn dưỡng sinh, thu hút đông đảo hội viên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng. Hiện nay, 30 hội viên người cao tuổi sinh hoạt tại các CLB văn nghệ, thể dục thể thao và CLB Liên thế hệ trong xã đang tích cực luyện tập để chuẩn bị tham gia Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh năm 2026 và giao lưu văn nghệ nhân Ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10.

Ở các địa phương, việc chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn cũng được quan tâm. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ vật chất vào dịp lễ, Tết hoặc khi đau ốm góp phần giúp người cao tuổi ổn định cuộc sống. Hoạt động mừng thọ, chúc thọ được tổ chức trang trọng, thể hiện truyền thống “kính lão, trọng thọ”, đồng thời động viên người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình và cộng đồng.

Lan tỏa phong trào “Tuổi cao - gương sáng”

Với tinh thần “tuổi cao chí càng cao”, người cao tuổi trên quê hương Đất Tổ không chỉ là chỗ dựa tinh thần trong mỗi gia đình mà còn tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, lan tỏa phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”.

Toàn tỉnh có hơn 12 nghìn người cao tuổi là đảng viên; hơn 16,7 nghìn người cao tuổi tham gia công tác xã hội, trong đó, nhiều người đảm nhiệm các vị trí trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, tổ hòa giải, thanh tra nhân dân và các tổ chức ở cơ sở; hơn 10 nghìn người cao tuổi tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhiều người cao tuổi còn là những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, trong đó có gần 2.500 người là chủ trang trại, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh.

Bước sang tuổi 70, ông Bùi Đức Luận ở xã Phùng Nguyên vẫn tích cực tham gia lao động, xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp trên diện tích 7ha, trong đó tập trung chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học. Đến nay, trang trại duy trì khoảng 300 lợn nái, mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 6.400 con lợn giống và 6.000 con lợn thương phẩm. Cùng với chăn nuôi, gia đình ông phát triển khu chế biến thức ăn, nuôi cá trên 4,5ha mặt nước, trồng mắc ca, bưởi Diễn, hình thành mô hình sản xuất tổng hợp. Trang trại tạo việc làm thường xuyên cho 13 - 15 lao động địa phương, với thu nhập khoảng 12 triệu đồng/người/tháng.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường, người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, vận động gia đình, dòng họ và cộng đồng hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong 5 năm gần đây, người cao tuổi trong tỉnh đã hiến hàng triệu mét vuông đất, đóng góp hơn 760 nghìn ngày công lao động và hơn 100 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường.

Với uy tín, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, người cao tuổi Phú Thọ đang tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Những đóng góp thiết thực ấy không chỉ nâng cao vị thế người cao tuổi trong cộng đồng mà còn tạo nền tảng để phong trào “Tuổi cao - gương sáng” tiếp tục lan tỏa, góp sức xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phương Thanh