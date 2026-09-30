Khai mạc Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”

Sáng 30/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Công thương và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày, triển lãm giới thiệu những ngành công nghiệp tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ.

Hội thảo có sự tham dự và chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tham dự Hội thảo có gần 400 đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo; chuyên gia, nhà khoa học; doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; tổ chức quốc tế, đối tác phát triển.

Đồng chí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Về phía tỉnh Phú Thọ, dự Hội thảo có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo.

Phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh sự chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động tham gia chuỗi cung ứng trong nước, khu vực. Phú Thọ đang nỗ lực trở thành một mắt xích đáng tin cậy trên bản đồ công nghiệp hỗ trợ khu vực phía Bắc.

Với vị trí cửa ngõ trung du - miền núi nối Đồng bằng sông Hồng với Tây Bắc; hệ thống cao tốc, quốc lộ, đường sắt và đường thủy từng bước đồng bộ, quỹ đất khu, cụm công nghiệp còn nhiều dư địa, tỉnh có nền tảng ban đầu để tham gia mạnh mẽ vào phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhất là cơ khí chế tạo, linh kiện điện tử, công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe điện và các ngành công nghệ cao.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Gợi mở ba vấn đề mang tính chiến lược, cấp bách đặt ra đối với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ hiện nay, gồm: Bối cảnh, yêu cầu trong giai đoạn mới; vai trò kiến tạo của Nhà nước trong thúc đẩy liên kết, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ quốc gia; tổ chức không gian phát triển, phát huy lợi thế của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh: Phát triển công nghiệp hỗ trợ là yêu cầu đặt ra trong suốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, công nghiệp hỗ trợ là mắt xích then chốt, quyết định năng lực tự chủ chiến lược, khả năng cạnh tranh quốc gia.

Hội thảo khoa học “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Đây là dịp để các cơ quan trung ương, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, đánh giá đầy đủ hơn những kết quả đạt được, những vấn đề đang đặt ra đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, qua đó đóng góp những luận cứ thực tiễn phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh 7 nhóm vấn đề: Cần đánh giá đúng vị trí và thực trạng của công nghiệp hỗ trợ hiện nay; cần làm rõ những điểm nghẽn có tính cấu trúc đang cản trở sự phát triển của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; cần xác định cách thức phát triển thị trường cho công nghiệp hỗ trợ trong điều kiện mới; cần làm rõ quan hệ giữa khu vực FDI và phát triển năng lực công nghiệp nội sinh; cần thảo luận việc mở rộng không gian phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các ngành công nghiệp mới; cần đổi mới hệ thống chính sách hỗ trợ theo hướng tập trung, có điều kiện và gắn với kết quả; cần coi khoa học - công nghệ, nhân lực và hạ tầng kỹ thuật dùng chung là ba điều kiện nền tảng.

Quang cảnh hội thảo.

Đồng chí Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Hội thảo tập trung thảo luận, làm rõ ba vấn đề: Việt Nam cần làm chủ những năng lực công nghiệp nào trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến 2045; những điểm nghẽn nào đang cản trở doanh nghiệp Việt Nam nâng cấp vị trí trong chuỗi giá trị và cần được tháo gỡ ở cấp thể chế, thị trường, vốn, công nghệ, nhân lực và hạ tầng; cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo cần được thiết kế như thế nào để biến nhu cầu của thị trường thành năng lực sản xuất thực tế.

Các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của Tập đoàn CNCTech.

Hội thảo nhằm đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thời gian qua; làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhận diện đúng các điểm nghẽn và đề xuất được những chủ trương, cơ chế, chính sách có tính đột phá, khả thi, góp phần đưa công nghiệp hỗ trợ thực sự trở thành một trong những nền tảng quan trọng của nền công nghiệp quốc gia hiện đại, tự chủ và có sức cạnh tranh cao.

Đức Anh