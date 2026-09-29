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5 thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9/2026

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử) chính thức có hiệu lực, cùng với đó là những thay đổi đáng lưu ý trong việc sử dụng tài khoản VNeID.

5 thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9/2026

5 thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9/2026



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng VNeID Thay đổi chính thức có hiệu lực Chính phủ Quy định sửa đổi bổ sung điện tử việc
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