5 thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9/2026

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Từ ngày 28/9/2026, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 quy định về định danh và xác thực điện tử) chính thức có hiệu lực, cùng với đó là những thay đổi đáng lưu ý trong việc sử dụng tài khoản VNeID.
baophutho.vn Sáng 29/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh...
Dự báo, ngày 29/9, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông,...
baophutho.vn Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã...
baophutho.vn Chiều 28/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với xã Tiên Lữ tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn điểm về duy trì hoạt động Câu lạc bộ...
baophutho.vn Ở vùng cao Trung Sơn, nhiều khu vực địa hình chia cắt, sóng điện thoại còn chập chờn. Để hoàn thành một thủ tục số tưởng như đơn giản, cán bộ...
Nghị định 367/2026/NĐ-CP quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân.
Dự báo, ngày 28/9, Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng giữa mùa thu, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam...