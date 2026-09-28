Phát triển văn hóa - xã hội: Nhiều kết quả tích cực

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên, góp phần tạo nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Màn đồng diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất năm 2026, lan tỏa tinh thần đoàn kết, rèn luyện sức khỏe và phát triển phong trào thể thao trong các tầng lớp Nhân dân.

Bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, định hướng; UBND tỉnh cụ thể hóa bằng các chương trình, đề án, kế hoạch và giải pháp thực hiện. Phát triển kinh tế được gắn với phát triển văn hóa, con người; bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống đi đôi với đẩy mạnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trong lĩnh vực văn hóa, tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2026-2030; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ xếp hạng, quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 9 tháng năm 2026, đã trình xếp hạng 4 di tích cấp tỉnh gồm: Đền thờ Nguyễn Hãng, xã Xuân Lũng; đền thờ Tô Thế Huy, xã Vĩnh Thành; đền Nhà Bà, cụm di tích đình Du Cung, chùa Danh Sơn, xã Lâm Thao; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với nhiều di tích, di sản văn hóa phi vật thể.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền diễn ra phong phú, gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng. Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 cùng nhiều chương trình nghệ thuật, trưng bày, triển lãm được tổ chức hiệu quả, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và quảng bá hình ảnh đất và người Phú Thọ.

Phong trào thể dục thể thao (TDTT) phát triển sâu rộng. Tỉnh đăng cai nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế; vận động viên Phú Thọ giành 21 huy chương tại 8 giải quốc tế và 234 huy chương tại 51 giải quốc gia, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng và nâng cao thành tích thể thao của tỉnh.

Trường THPT Chân Mộng phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khám sức khỏe toàn diện cho học sinh, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học đường.

Giáo dục và đào tạo được xác định là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, đồng thời thực hiện các chương trình, đề án về phát triển giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tăng cường dạy và học ngoại ngữ, xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.

Năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 652 cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp. Tỉnh hoàn thành giao chỉ tiêu phát triển giáo dục và tuyển bổ sung 1.363 giáo viên, nhân viên cho các nhà trường; tổ chức các kỳ thi tuyển sinh và kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững và nâng cao, tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân được triển khai đồng bộ. Chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân được tích cực thực hiện, ước lũy kế đến hết tháng 9/2026 đạt 85%. Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tiếp tục được đẩy mạnh với 100% cơ sở khám, chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử; 100% cơ sở thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID.

Cùng với văn hóa, giáo dục và y tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển. Công tác quản lý, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn và doanh nghiệp. Hoạt động đổi mới sáng tạo từng bước chuyển từ phong trào sang giải quyết các vấn đề thực tiễn, hỗ trợ hình thành sản phẩm, mô hình kinh doanh mới. Hạ tầng số tiếp tục được củng cố. Tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 65% dân số; 100% khu công nghiệp, đô thị trung tâm được phủ sóng 5G; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 98,23%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 95,62%. Các mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số”, “Đại sứ số”, “Làng số” được triển khai, góp phần nâng cao kỹ năng số, từng bước hình thành xã hội số.

Công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 54.000 người, tăng 18,3% so với cùng kỳ, đạt 105,9% kế hoạch. Các chính sách đối với người có công, thân nhân người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Xã Minh Đài đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và từng bước xây dựng chính quyền số hiện đại, gần dân

Những kết quả đạt được trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy nguồn lực con người và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Phát triển văn hóa - xã hội cũng chính là tạo dựng những nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Văn hóa góp phần bảo tồn bản sắc, quảng bá hình ảnh và thúc đẩy du lịch; giáo dục tạo nguồn nhân lực; y tế bảo đảm sức khỏe Nhân dân; khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nâng cao năng suất, hiệu quả; việc làm và an sinh xã hội góp phần ổn định đời sống, củng cố niềm tin và đồng thuận xã hội.

Đây là những tiền đề quan trọng để Phú Thọ tiếp tục phát huy tiềm năng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Anh Thơ