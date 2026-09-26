Vạn Xuân bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú

Xác định chất lượng bữa ăn bán trú có tác động trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của học sinh, cấp ủy, chính quyền xã Vạn Xuân tăng cường chỉ đạo việc tổ chức bữa ăn tại các cơ sở giáo dục. Qua đó, việc kiểm soát thực phẩm từ đầu vào đến khâu chế biến từng bữa ăn của học sinh đều được thực hiện cẩn trọng, nhằm tạo sự yên tâm cho phụ huynh.

Bếp ăn tại phân hiệu Văn Lương (Trường Mầm non Vạn Xuân) đảm bảo sạch sẽ, an toàn.

Năm học 2026-2027, Trường Mầm non Vạn Xuân có 8 bếp ăn, trong đó 1 bếp tại điểm trường chính, 4 bếp tại các phân hiệu và 3 bếp tại các điểm lẻ. Quy mô bán trú phục vụ cho 1.265 học sinh, đảm bảo 100% học sinh đăng ký bán trú. Trước khi vào năm học mới, nhà trường đã thực hiện đấu thầu trên Cổng dịch vụ công quốc gia để tìm đơn vị cung cấp thực phẩm. Với quan điểm mỗi bữa ăn phải đảm bảo an toàn và đầy đủ dinh dưỡng, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TĐT ở thôn 7, xã Vạn Xuân đã trúng thầu là đơn vị cung cấp toàn bộ thực phẩm cho 8 bếp ăn của trường.

Cô giáo Nguyễn Quỳnh Hoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khi chưa sáp nhập trường, mỗi đơn vị có cách tổ chức bếp ăn bán trú khác nhau. Còn nay, với việc vận hành 8 bếp ăn cùng một thực đơn, thay đổi theo ngày, riêng rau xanh theo mùa đã giúp công tác quản lý bếp ăn bán trú được thuận lợi hơn. Chúng tôi khuyến khích sự giám sát của phụ huynh học sinh trong quá trình nhập nguyên liệu về bếp ăn và chất lượng bữa ăn hằng ngày, nhằm giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con ở trường. Thông tin, hình ảnh về thực phẩm đầu vào và bữa ăn hằng ngày của học sinh được công khai trên trang fanpage của trường và zalo nhóm lớp để phụ huynh tiện theo dõi.

Các bếp ăn đều đảm bảo nguyên tắc một chiều, tất cả sử dụng gas đun nấu, có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn 24/24 giờ, có tủ sấy bát đũa. 28 nhân viên nấu ăn đều được khám sức khỏe định kỳ và có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP). Không chỉ nhà trường chủ động kiểm soát, việc giám sát bữa ăn còn có sự tham gia của phụ huynh. Anh Nguyễn Văn Hậu - Hội trưởng Hội Phụ huynh của trường chia sẻ: Trước những nguy cơ về thực phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường hiện nay, việc chủ động kiểm soát chất lượng đầu vào là nhiệm vụ quan trọng. Để đồng hành cùng nhà trường, đại diện Hội cha mẹ học sinh thường xuyên cử người cùng tham gia vào khâu tiếp nhận thực phẩm buổi sáng tại bếp ăn. Việc giám sát diễn ra trên tinh thần khách quan, xây dựng và hỗ trợ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động vận hành chung của bếp ăn.

Từ thực tế tại Trường Mầm non Vạn Xuân có thể thấy, kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú không dừng ở việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm mà phải được thực hiện xuyên suốt từ nguồn nguyên liệu, tiếp nhận, chế biến, chia suất đến khi trẻ sử dụng. Đây cũng là yêu cầu được UBND xã cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Ngày 15/9/2026, UBND xã ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm ATTP trong các cơ sở giáo dục. Kế hoạch xác định rõ việc phân công trách nhiệm của các bộ phận, đơn vị, trường học và đoàn thể; đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu cơ sở giáo dục trong bảo đảm ATTP. UBND xã yêu cầu thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ và đột xuất đối với 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bếp ăn bán trú; công khai, minh bạch thông tin về nguồn gốc thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đại diện Hội cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm đầu vào tại bếp ăn Trường Mầm non Vạn Xuân.

Theo kế hoạch, xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, định kỳ và đột xuất kiểm tra việc chấp hành các quy định tại bếp ăn trường học, nhà cung cấp suất ăn và các cơ sở kinh doanh thực phẩm khu vực cổng trường. Trạm Y tế, Công an xã, các nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh được yêu cầu tăng cường phối hợp giám sát chuỗi cung ứng thực phẩm từ khâu đầu vào đến chế biến, chia suất ăn.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Hoàng Đăng Thưởng - Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Xã tăng cường kiểm tra đột xuất khi cần thiết, tập trung vào nguồn gốc thực phẩm, điều kiện bếp ăn, quy trình tiếp nhận, chế biến, lưu mẫu và chất lượng bữa ăn, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, không để nguy cơ mất ATTP ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Các cơ sở giáo dục phải công khai hằng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh; tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn và đánh giá chất lượng bữa ăn.

Với sự chủ động của nhà trường, sự tham gia giám sát của phụ huynh và việc tăng cường quản lý, kiểm tra của chính quyền địa phương, công tác tổ chức bữa ăn bán trú ở xã Vạn Xuân đang được đặt trong yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, công khai và trách nhiệm. Đây là cơ sở quan trọng để từng bữa ăn đến với học sinh không chỉ bảo đảm đủ dinh dưỡng mà còn an toàn, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Hồng Nhung