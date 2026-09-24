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Tuyển sinh bổ sung 30 chỉ tiêu vào các trường quân đội năm 2026

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo tuyển sinh bổ sung 30 chỉ tiêu vào đào tạo đại học quân sự tại các trường quân đội năm 2026.

Tuyển sinh bổ sung 30 chỉ tiêu vào các trường quân đội năm 2026

Ảnh minh họa: Thế Đại

Ngày 23/9, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản số 5997/TSQS-QHNT quy định việc tuyển bổ sung vào đào tạo đại học quân sự tại các trường quân đội năm 2026.

Phương thức xét tuyển là xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và kết quả các bài thi đánh giá năng lực của Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.

Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung cụ thể như sau:

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Thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung phải đủ các điều kiện: Đã tham gia sơ tuyển và được 1 trường Quân đội gửi thông báo đủ điều kiện sơ tuyển; Chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 vào hệ quân sự các trường Quân đội và chưa xác nhận nhập học vào bất cứ cơ sở đào tạo nào; Có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của trường dự tuyển; Có tổng điểm xét tuyển và tiêu chí phụ (nếu có) bằng hoặc cao hơn điều kiện trúng tuyển đợt 1 của trường dự tuyển.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung theo nhóm xét tuyển quy định. Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không-Không quân (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh, Không quân (chuyên ngành Thiết bị bay không người lái).

Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự.

Thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển ở nhóm nào thì được đăng ký xét tuyển bổ sung vào một trong các trường thuộc nhóm theo đúng vùng miền và đối tượng tuyển sinh. Thí sinh đủ điều kiện sức khỏe sơ tuyển vào đào tạo Phi công quân sự, không trúng tuyển đợt 1 được dự tuyển vào các trường thuộc nhóm 1.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung: Từ ngày 28/9 đến ngày 7/10; Xét tuyển bổ sung ngày 12/10.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Quân đội Chỉ tiêu Tuyển sinh quân sự Bộ quốc phòng Đăng ký xét tuyển Đại học Đào tạo Kiện Thí sinh Trúng tuyển
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