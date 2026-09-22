Chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ

Sáng 22/9, tại phường Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật dữ liệu và xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số của ngành Giáo dục (đợt 2) cho các cơ sở giáo dục khu vực Vĩnh Phúc.

Tham gia hội nghị tập huấn có hơn 400 đại biểu là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các trường học khu vực Vĩnh Phúc.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu sau khi sáp nhập trường, chuyển dữ liệu năm học 2026-2027 trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục; xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, trang bị kỹ năng quản lý dữ liệu, ứng dụng AI cho cán bộ quản lý, giáo viên và triển khai các nền tảng quản trị nhà trường trong tổ chức dạy và học.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện làm sạch dữ liệu tại các cơ sở giáo dục.

Các học viên tham dự tập huấn.

Hội nghị nhằm hoàn thiện dữ liệu ngành theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phục vụ Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu tỉnh Phú Thọ và kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Đồng thời, hướng tới nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, từng bước chuyển từ phương thức quản lý, báo cáo thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và dịch vụ công.

Thu Hoài