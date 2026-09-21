Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo

Chiều 21/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Hoàng Minh Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng đại diện các sở, ngành liên quan dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, việc xây dựng, số hóa và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu của ngành Giáo dục và Đào tạo đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và tổ chức dạy học.

Tính đến ngày 20/9/2026, hệ thống cơ sở dữ liệu học bạ số đã tiếp nhận gần 18 triệu học bạ của học sinh phổ thông, đạt 93,11%; 100% học bạ được tải lên hệ thống đều đã ký số xác thực. Đối với giáo dục thường xuyên, hơn 397.000 học bạ số được phát hành thành công, đạt 79%.

Trong lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ, toàn ngành đã số hóa hơn 17,7 triệu bản, trong đó gần 10,6 triệu bản đã được ký số, đạt 59,5%. Về tiến độ hoàn thiện và ký số dữ liệu giữa các cấp học, cơ sở đào tạo, hiện tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp ký số thông tin chung mới đạt 48,6%; đối với giáo dục đại học, tỷ lệ cơ sở đào tạo đã ký số đạt 44,4%.

Tại tỉnh Phú Thọ, đến nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có kết nối Internet băng rộng và triển khai nền tảng quản trị nhà trường. Cơ sở dữ liệu ngành sau sắp xếp được tập trung, chuẩn hóa trên hệ thống dùng chung; tỷ lệ xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 98,65% đối với giáo viên và 99,85% đối với học sinh. Đến tháng 9/2026, toàn tỉnh đã phát hành thành công 739.439 học bạ số trên tổng số 740.322 học bạ, đạt 99,88%, thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ hoàn thành cao của cả nước. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức số hóa 44.931 văn bằng, chứng chỉ đã cấp.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học được đẩy mạnh. Tỉnh đã tổ chức thành công tuyển sinh trực tuyến đầu cấp năm học 2026-2027, thực hiện kết chuyển dữ liệu liên cấp đối với 100% học sinh trong kỳ tuyển sinh. Toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông triển khai sổ điểm điện tử, học bạ số theo kế hoạch; 100% trường triển khai ứng dụng giao bài tập, khoảng 60% nhà trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động này.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị, các đơn vị, địa phương cần rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với tiến độ và chất lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Cùng với việc đẩy nhanh số hóa học bạ, văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ trường học, cần tăng cường kết nối, liên thông giữa các hệ thống, hạn chế tình trạng dữ liệu phân tán, trùng lặp; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc ứng dụng AI trong giáo dục phải được triển khai phù hợp, có kiểm soát, phục vụ thiết thực công tác quản lý, giảng dạy và học tập.

Các cơ quan chuyên môn cần chủ động phối hợp, kịp thời hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc về kỹ thuật, xác thực dữ liệu và mã định danh, tạo điều kiện để các địa phương hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch. Chuyển đổi số phải hướng đến mục tiêu giảm thủ tục hành chính, giảm hồ sơ giấy, nâng cao chất lượng quản trị và mang lại lợi ích cụ thể cho người học, nhà giáo và các cơ sở giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu sau hội nghị trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo chung đối với ngành và các sở, ngành liên quan. Trên cơ sở thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị phải cụ thể hóa nhiệm vụ, bám sát các mốc thời gian để tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức đợt cao điểm riêng về hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc; xác định rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả đối với từng nhiệm vụ. Quá trình thực hiện phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục, kịp thời phát hiện và tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm làm đầu mối theo dõi, tổng hợp, cập nhật tiến độ thực hiện; định kỳ hằng tuần báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành theo hướng đồng bộ, chính xác, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Lê Minh