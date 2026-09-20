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Phú Thọ: Khởi tố “2 cặp ông bà thông gia” trong vụ livestream gây rối tại Bệnh viện Lạc Việt

Tối 19/9, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, liên quan vụ việc nhóm người livestream, gây rối, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (phường Vĩnh Phúc), đấu tranh mở rộng vụ án, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Phú Thọ: Khởi tố “2 cặp ông bà thông gia” trong vụ livestream gây rối tại Bệnh viện Lạc Việt

Một số đối tượng tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Khắc Hồng (sinh năm 1976); Nguyễn Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1979); Trần Thị Oanh (sinh năm 1983); Đặng Văn Hinh (sinh năm 1975); Trần Xuân Chiến (sinh năm 1974); Trần Thị Thảo (sinh năm 1978). 6 người này được xác định là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng, bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh - người có liên quan đến nguồn thông tin sai lệch dẫn đến vụ việc gây rối trật tự công cộng tại bệnh viện.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, đây là vụ án có tính chất hy hữu trong thực tiễn tư pháp Việt Nam, khi cả hai cặp ông bà thông gia cùng bác và thím họ đều bị khởi tố hình sự chỉ từ một vụ livestream thiếu kiểm chứng. Đây là bài học cảnh tỉnh đắt giá về trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng.

Cơ quan Công an đang rà soát, hệ thống hóa hồ sơ, chứng cứ điện tử từ khoảng 700 tài khoản đã chia sẻ, bình luận, trong đó có nhiều bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Những trường hợp liên quan sẽ được mời làm việc, xác định rõ hành vi, động cơ và mức độ vi phạm để xử lý nghiêm theo pháp luật, trong đó có Nghị định số 174/2026/NĐ-CP⁠ của Chính phủ.

>>>Công an tỉnh Phú Thọ bắt khẩn cấp đối tượng livestream, đưa thông tin sai sự thật tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

https://daidoanket.vn/phu-tho-khoi-to-2-cap-ong-ba-thong-gia-trong-vu-livestream-gay-roi-tai-benh-vien-lac-viet.html

Theo daidoanket.vn


Theo daidoanket.vn

 Từ khóa: Công an tỉnh Phú Thọ Livestream Bệnh viện Gây rối trật tự công cộng Thông tin sai sự thật Cơ quan cảnh sát điều tra Trần Thị Thảo Vĩnh Phúc lạc Hữu nghị
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