Diễn tập tác chiến xã Hiền Lương năm 2026

Ngày 18/9, xã Hiền Lương tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Dự buổi diễn tập có đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các sở, ngành.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên cùng các đại biểu dự buổi diễn tập.

Tình huống diễn tập: X và đồng minh đẩy mạnh các hoạt động chống phá, kích động, thiết lập vùng cấm bay, bao vây cấm vận, phong tỏa đường không, đường biển. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thông qua các trang mạng xã hội, bọn phản động đã lôi kéo, kích động biểu tình, chống phá chính quyền địa phương. Chúng xâm nhập vào địa bàn để chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng biểu tình, bạo loạn lật đổ chính quyền, phá hoại trụ sở chính quyền một số xã.

Trên địa bàn xã Hiền Lương, tại thôn 2, thôn 6 và thôn 12, có 250 người tụ tập đòi yêu sách trái pháp luật; một số cuộc biểu tình công khai kêu gọi ủng hộ thành lập chính quyền phản động; các lực lượng của xã tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động nhưng tình hình vẫn còn phức tạp.

Trước tình hình trên, ngay sau khi nhận mệnh lệnh của cấp trên và nghe cơ quan quân sự, công an báo cáo, Thường trực Đảng ủy xã tổ chức hội nghị quán triệt văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; đồng thời triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Tình huống diễn tập: Đảng ủy xã Hiền Lương ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Cuộc diễn tập tác chiến xã Hiền Lương được thực hiện qua 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập được khen thưởng.

Diễn tập tác chiến xã Hiền Lương trong khu vực phòng thủ là cuộc diễn tập mới về quy mô, hình thức và nội dung, với yêu cầu, mức độ cao hơn về nhiệm vụ tác chiến, nhất là đối với lực lượng dân quân tự vệ.

Thông qua diễn tập nhằm tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ của địa phương; từng bước xây dựng, củng cố, bổ sung các nội dung trong khu vực phòng thủ của xã, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Gia Thái - Hoài Vũ