Tăng cường bảo vệ động vật hoang dã

Khu vực do Hạt Kiểm lâm Hòa Bình quản lý có diện tích rừng và hệ thống sông, hồ rộng lớn, là nơi phân bố của nhiều hệ sinh thái với nguồn tài nguyên động, thực vật phong phú. Đây cũng là địa bàn có hoạt động nuôi, khai thác và sử dụng nguồn lợi tự nhiên khá đa dạng. Trước yêu cầu bảo tồn đa dạng sinh học, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình đang tăng cường phối hợp với Công an các xã, phường, các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã và cộng đồng dân cư, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi xâm hại động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hoà Bình trao đổi nghiệp vụ về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, kiểm lâm phụ trách địa bàn thường xuyên bám cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt, giết hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái quy định. Công tác phối hợp cũng được thực hiện trong tiếp nhận thông tin, xử lý động vật rừng đi lạc vào khu dân cư và kiểm tra, rà soát các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã.

Xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm từ cơ sở, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa các quy định pháp luật đến trực tiếp với người dân và cơ sở gây nuôi.

Từ tháng 5/2026 đến nay, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp và quản lý động vật hoang dã, với 112 đại biểu tham dự, chủ yếu là các cơ sở gây nuôi và người dân trên địa bàn. Kiểm lâm phụ trách địa bàn 5 xã, phường cũng lồng ghép phổ biến pháp luật tại 6 cuộc họp thôn, tổ dân phố, thu hút 227 người tham dự; hướng dẫn trực tiếp cho 55 chủ rừng về quy trình đốt, dọn thực bì và lập hồ sơ báo cáo diễn biến rừng. Công tác tuyên truyền còn được thực hiện thông qua các nhóm Zalo của thôn, tổ dân phố.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Hạt Kiểm lâm phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc UBND các xã, phường tham mưu chính quyền cơ sở ban hành văn bản tăng cường quản lý, tuyên truyền quy định về gây nuôi động vật rừng trên hệ thống loa truyền thanh, với tần suất ít nhất 2 lần/tuần, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hoà Bình tuyên truyền các quy định về gây nuôi động vật rừng tới các cơ sở gây nuôi trên địa bàn quản lý.

Cùng với tuyên truyền, công tác rà soát, quản lý các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã được Hạt Kiểm lâm Hòa Bình chú trọng. Qua rà soát, trên địa bàn do Hạt Kiểm lâm Hòa Bình quản lý hiện có 64 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã với tổng số 2.630 cá thể. Trong đó, có 10 cơ sở nuôi động vật quý, hiếm thuộc nhóm IIB số lượng 228 cá thể (cầy vòi hương, cầy vòi mốc); 54 cơ sở nuôi động vật rừng thông thường số lượng trên 2.400 cá thể (dúi, nhím, don, chào mào...) với mục đích nuôi sinh sản, thương mại và làm cảnh.

Lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn thường xuyên hướng dẫn chủ cơ sở cập nhật, theo dõi tình hình gây nuôi, tăng đàn theo đúng quy định; đồng thời hướng dẫn các cơ sở mới phát sinh thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan kiểm lâm theo quy định pháp luật.

Cùng với đó, công tác tuần tra, kiểm tra được tăng cường. Hạt Kiểm lâm Hoà Bình đã phối hợp với UBND các xã, phường, các chủ rừng thực hiện 33 lượt tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Trên địa bàn hiện không phát sinh điểm nóng liên quan đến quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư.

Đáng chú ý, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình đã lập hồ sơ xử lý một cá nhân (ở phường Tân Hoà) có hành vi nuôi nhốt động vật rừng trái quy định, xử phạt 68 triệu đồng, đồng thời tịch thu nhiều tang vật vi phạm. Sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản, xác lập quyền sở hữu toàn dân, Hạt Kiểm lâm Hoà Bình đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành bàn giao 21 cá thể công Ấn Độ và 13 cá thể gà rừng cho Trung tâm Cứu hộ và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Cúc Phương. Các cá thể động vật rừng còn lại được thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo đối với các hành vi nuôi nhốt, mua bán, sử dụng động vật hoang dã trái quy định, đồng thời khẳng định vai trò của công tác kiểm tra, giám sát ngay từ cơ sở.

Hạt kiểm lâm Hoà Bình phối hợp các lực lượng tịch thu tang vật vi phạm.

Bên cạnh bảo vệ động vật hoang dã, Hạt Kiểm lâm Hòa Bình phối hợp với chính quyền cơ sở và người dân tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần duy trì hệ sinh thái sông, hồ và nguồn lợi tự nhiên lâu dài.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoà Bình Bạch Thị Thu Hằng cho biết: Đơn vị tiếp tục chỉ đạo kiểm lâm phụ trách địa bàn bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, động vật hoang dã, chim di cư và đa dạng sinh học. Cùng với tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát các cơ sở gây nuôi và phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Đinh Thắng