Phú Thọ khẩn trương ứng phó, khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Ngày 16/9, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ kiểm tra tình hình sạt lở tại một số địa phương, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra tình hình sạt lở tại thôn 2 Ngòi Lạt, xã Tu Vũ.

Mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9, đặc biệt trong hai ngày 15 và 16/9, khiến mực nước sông, hồ, ngòi trên địa bàn tỉnh dâng cao, gây sạt lở tại nhiều khu vực, đe dọa khu dân cư và các tuyến giao thông.

Tại thôn 2 Ngòi Lạt, xã Tu Vũ, đoàn công tác ghi nhận tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường liên xã. Hiện tuyến đường bị sạt lở nửa mặt đường, có vị trí chỉ cách công trình của hộ dân khoảng 3 m. Đoạn đường bị ảnh hưởng dài khoảng 50 m, trong đó, đoạn có vị trí sạt lở ăn sâu dài 4 m, nhiều vết nứt mới tiếp tục xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lan rộng.

Tại thôn 13 Đồng Luận, xã Tu Vũ, nước sông chảy xiết tiếp tục gây sạt lở bờ sông, tiến sát đất ở của người dân. Trước tình hình trên, UBND xã đã huy động lực lượng công an, quân sự kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm; cắm biển cảnh báo, kiểm soát người và phương tiện qua lại, đồng thời báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý cấp bách.

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra đoạn sạt lở gần 100 m bờ đê Lâm Hạc, xã Bản Nguyên.

Mưa lũ cũng gây sạt lở tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tính đến 16 giờ ngày 16/9, toàn tỉnh Phú Thọ đã di dời hơn 200 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu tại 19 xã, phường. Trong đó, tập trung chủ yếu ở khu vực Hòa Bình, gồm các xã: Dũng Tiến (17 hộ, 77 nhân khẩu); Mường Động (68 hộ, 278 nhân khẩu); Mường Bi (18 hộ, 75 nhân khẩu); Lương Sơn (10 hộ, 36 nhân khẩu); Cao Phong (4 hộ, 7 nhân khẩu); Kim Bôi (5 hộ, 21 nhân khẩu); Vân Sơn (7 hộ, 38 nhân khẩu); Hợp Kim (1 hộ, 3 nhân khẩu); Liên Sơn (28 hộ, 140 nhân khẩu); Toàn Thắng (25 hộ, 73 nhân khẩu); Nhân Nghĩa (1 hộ, 4 nhân khẩu); Tân Pheo (1 hộ, 3 nhân khẩu); Đà Bắc (4 hộ, 20 nhân khẩu); Mường Vang (2 hộ, 4 nhân khẩu); Lạc Lương (2 hộ, 9 nhân khẩu); Lạc Thủy (1 hộ, 5 nhân khẩu); Cao Dương (2 hộ, 5 nhân khẩu); Thượng Cốc (1 hộ, 5 nhân khẩu) và phường Kỳ Sơn (5 hộ, 15 nhân khẩu).

Các hộ dân xã Mường Động được di dời đến nơi an toàn.

Trước nguy cơ mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, các đoàn công tác của tỉnh và địa phương tăng cường kiểm tra những vị trí xung yếu, duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng di dời người dân khi phát sinh tình huống nguy hiểm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước sông, suối; rà soát, di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, tổ chức phân luồng giao thông, kiên quyết không để người và phương tiện qua các ngầm tràn khi nước dâng cao.

Các đơn vị khai thác công trình thủy lợi được yêu cầu vận hành tối đa các trạm bơm tiêu úng, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất. Các địa phương chủ động phương án khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân và khôi phục sản xuất sau mưa lũ.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên