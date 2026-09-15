Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sự cố hóa chất

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026, ngày 15/9, Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh, xử lý tình huống cháy và sự cố hóa chất tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì.

Các lực lượng tham gia thực hành phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, tiền thân là Nhà máy Hóa chất Số 1 Việt Trì, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/5/1961. Đây là nhà máy hóa chất cơ bản đầu tiên của Việt Nam. Cơ sở có quy mô lớn, máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại, đồng bộ; thường xuyên tồn chứa nhiều loại hóa chất có tính nguy hiểm cao về cháy, nổ, độc hại với trữ lượng lớn. Do đó, cơ sở luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ, sự cố rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến môi trường và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các lực lượng thực tập phương án cứu hộ, cứu nạn.

Xác định yêu cầu quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn tại Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, Công an tỉnh đã báo cáo và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh, huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp xử lý tình huống cháy và sự cố hóa chất tại cơ sở.

Thực tập phương án xử lý sự cố rò rỉ hóa chất.

Tình huống giả định xảy ra vào hồi 15 giờ ngày 15/9/2026. Trong quá trình nhập nguyên liệu tại nhà kho D43, xe nâng hàng gặp sự cố về điện, dẫn đến cháy. Ngọn lửa nhanh chóng phát triển do tiếp xúc với nhiên liệu của phương tiện và cháy lan sang xe ô tô nhập hàng cùng một phần nhà kho. Do đám cháy xảy ra bất ngờ, lái xe ô tô chở hàng hóa hoảng loạn, mất kiểm soát, khiến xe đâm vào hệ thống ống dẫn bể chứa hóa chất HCl của trạm nạp, dẫn đến rò rỉ, tràn một lượng hóa chất ra ngoài.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ sở nhanh chóng phát tín hiệu báo động, tổ chức sơ tán người và tài sản; đồng thời triển khai các biện pháp chữa cháy và ứng phó sự cố hóa chất theo quy trình. Lực lượng cơ sở cũng khẩn trương thông báo cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để được hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường; phối hợp triển khai các biện pháp cứu người bị nạn, tổ chức chữa cháy và xử lý khu vực có hóa chất nguy hiểm. Đồng thời, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền huy động các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan tham gia phối hợp, hỗ trợ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố hóa chất.

Các lực lượng thực hành phương án chữa cháy.

Cuộc thực tập huy động trên 300 người cùng 40 phương tiện chuyên dụng các loại, với sự tham gia của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, các đơn vị chuyên môn thuộc Sở Công Thương, Sở Y tế, UBND phường Thanh Miếu, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì và các cơ sở liên quan. Các nội dung thực tập được các lực lượng thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn, sát với điều kiện thực tế tại cơ sở.

Việc tổ chức thực tập phương án là nội dung quan trọng nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ tại cơ sở trọng điểm; nâng cao khả năng ứng phó của lực lượng tại chỗ trước các tình huống cháy, nổ, sự cố có thể xảy ra trong môi trường công nghiệp hóa chất cơ bản - nơi luôn tiềm ẩn nguy cơ cao.

Đây là dịp để các lực lượng chức năng liên quan thực hành, nâng cao khả năng vận hành các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, xử lý sự cố hóa chất. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Huy Thắng