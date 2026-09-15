Gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ

Thực hiện phong trào thi đua “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Công an xã Hiền Lương đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, lấy phương châm gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân làm trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Công an xã Hiền Lương phát huy hiệu quả mô hình “Tổ liên gia số” trong chuyển đổi số.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và đẩy mạnh chuyển đổi số, Công an xã đã thành lập các tổ công tác, tham mưu xây dựng mô hình “Tổ liên gia số” trên cơ sở các cụm dân cư liền kề, lực lượng nòng cốt là đại diện các hộ gia đình, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Với phương châm “người biết nhiều chỉ người biết ít, người biết ít chỉ người chưa biết”, mô hình “Tổ liên gia số” trở thành cầu nối trực tiếp giữa chính quyền và Nhân dân, đưa các tiện ích số đến với người dân. Mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06, mà còn góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số tại địa phương.

Kết quả đánh giá 6 tháng đầu năm trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho thấy, xã Hiền Lương đạt 97,46 điểm, xếp thứ 13/148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Quân - Trưởng Công an xã Hiền Lương, cùng với thực hiện hiệu quả Đề án 06, Công an xã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ Nhân dân trong những thời điểm khó khăn. Trong tháng 7/2026, đơn vị đã phối hợp thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 182 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Hiện đang tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế xã triển khai Chiến dịch 180 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất dùng chung”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Nhờ những cách làm thiết thực, sát cơ sở, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Hiền Lương được giữ vững. Hình ảnh người chiến sĩ Công an xã ngày càng gần gũi, trách nhiệm, trở thành chỗ dựa tin cậy của Nhân dân, góp phần xây dựng địa bàn bình yên, ổn định, phát triển.

Quỳnh Chi