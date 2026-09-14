Mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài

Việc mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết và tích hợp thêm nhiều giấy tờ trên ứng dụng VNeID sẽ tạo thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Đối với tỉnh Phú Thọ, những quy định mới này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh mà còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tăng sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp FDI.

Việc mở rộng đối tượng cấp tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 700 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký hơn 12 tỷ USD. Cùng với sự gia tăng các dự án FDI, số lượng nhà đầu tư, chuyên gia, kỹ sư và người lao động nước ngoài đến khảo sát, làm việc, cư trú tại Phú Thọ ngày càng tăng. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý xuất nhập cảnh, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường sống, làm việc thuận lợi, an toàn cho cộng đồng người nước ngoài.

Trong đó, định danh và xác thực điện tử là một trong những nền tảng quan trọng giúp người nước ngoài tiếp cận dịch vụ công, thực hiện giao dịch trên môi trường số, tham gia sâu hơn vào đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngày 13/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, với nhiều điểm mới liên quan trực tiếp đến việc đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản định danh điện tử của người nước ngoài.

Điểm mới đáng chú ý là việc mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử. Theo quy định trước đây, người nước ngoài muốn đăng ký tài khoản định danh điện tử phải có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú còn giá trị sử dụng tại Việt Nam. Theo Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam đều có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu. Sự thay đổi này tháo gỡ một trong những vướng mắc đối với người nước ngoài chưa được cấp thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú. Các nhà đầu tư, chuyên gia, kỹ sư, người lao động và đối tác nước ngoài đến Việt Nam khảo sát thị trường, triển khai dự án hoặc làm việc trong thời gian nhất định có thể sớm đăng ký tài khoản định danh điện tử để phục vụ các thủ tục, giao dịch cần thiết.

Nghị định mới đồng thời bỏ việc phân loại tài khoản định danh điện tử của người nước ngoài thành mức độ 1 và mức độ 2. Thay vào đó, người nước ngoài có nhu cầu sẽ thực hiện một quy trình đăng ký thống nhất. Quy định này góp phần giảm các bước trung gian, giúp người đăng ký dễ tiếp cận, dễ sử dụng và hạn chế sự nhầm lẫn trong quá trình thực hiện thủ tục.

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP cũng rút ngắn thời hạn cấp tài khoản đối với trường hợp đã có thông tin sinh trắc học. Trường hợp người nước ngoài đã có thông tin ảnh khuôn mặt và vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, thời gian cấp tài khoản không quá 2 ngày làm việc. Trường hợp chưa có thông tin sinh trắc học, thời gian giải quyết không quá 5 ngày làm việc. So với thời gian giải quyết từ 3 - 7 ngày làm việc trước đây đối với tài khoản định danh điện tử mức độ 2, quy định mới giúp giảm thời gian chờ đợi, tiết kiệm chi phí đi lại và tạo điều kiện để người nước ngoài sớm tiếp cận các tiện ích số.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh tăng cường cán bộ làm công tác cấp định danh điện tử cho người nước ngoài.

Bên cạnh đó, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP còn hoàn thiện quy định về cập nhật, chia sẻ và khai thác thông tin, giấy tờ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Các giấy tờ thuộc lĩnh vực xuất nhập cảnh được tích hợp, cập nhật trên VNeID gồm hộ chiếu phổ thông, thị thực, giấy miễn thị thực, thẻ thường trú và thẻ tạm trú của người nước ngoài.

Đánh giá về tác động của Nghị định số 320/2026/NĐ-CP, Đại tá Bùi Minh Tiến - Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh cho rằng, việc mở rộng đối tượng được cấp tài khoản, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết và tăng cường tích hợp giấy tờ xuất nhập cảnh sẽ mang lại nhiều thuận lợi thiết thực cho người nước ngoài. Những quy định mới giúp người nước ngoài dễ dàng thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tham gia giao dịch trên môi trường số; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch.

Để bảo đảm các quy định mới được triển khai hiệu quả, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị có sử dụng lao động nước ngoài chủ động nghiên cứu, tuyên truyền và phổ biến nội dung của Nghị định. Các đơn vị cần hướng dẫn người nước ngoài chuẩn bị hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, số thuê bao di động chính chủ và địa chỉ thư điện tử trước khi đến thực hiện thủ tục; phối hợp với cơ quan Công an trong quá trình xác minh, cập nhật thông tin khi cần thiết. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để Phú Thọ nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và tạo dựng hình ảnh một địa phương năng động, hiện đại, an toàn, thân thiện.

Lê Minh