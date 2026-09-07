Để người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số

Hợp nhất từ 3 xã Sao Đại Việt, Lũng Hòa và Tân Phú, xã Vĩnh Thành có hơn 35.000 dân, địa bàn rộng, đầu mối giải quyết thủ tục thay đổi... Bài toán đặt ra với cấp ủy, chính quyền địa phương là làm thế nào để việc sắp xếp bộ máy không làm tăng khoảng cách phục vụ? Thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Vĩnh Thành đã cụ thể hóa trong hoạt động điều hành, giải quyết hồ sơ và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Thành giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số.

Đổi mới cách phục vụ

Đảng ủy xã Vĩnh Thành xác định chuyển đổi số (CĐS) là giải pháp xử lý khối lượng công việc tăng, dữ liệu từ các đơn vị cũ chưa đồng bộ và yêu cầu ngày càng cao trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia được địa phương chuyển hóa thành nhiệm vụ của từng cơ quan, bộ phận, gắn tiến độ thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.

Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS của xã được thành lập. Cùng với ban hành kế hoạch, Đảng ủy phân công cơ quan chủ trì, người thực hiện và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ. Kết quả được cập nhật trên hệ thống giám sát, làm căn cứ kiểm tra, đôn đốc và kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh.

Đối với khối cơ quan, hạ tầng mạng, tài khoản trên hệ thống quản lý văn bản và chữ ký số được rà soát, bổ sung. Đến nay, toàn bộ văn bản không mật được ký số, gửi, nhận và xử lý trên môi trường điện tử. Thông tin của hơn 1.400 đảng viên được cập nhật; hồ sơ cán bộ, đảng viên và tài liệu lưu trữ tiếp tục được rà soát, chuẩn hóa để phục vụ quản lý, khai thác lâu dài. Sổ tay đảng viên điện tử được sử dụng để cung cấp tài liệu, hỗ trợ quản lý và tổ chức sinh hoạt chi bộ. Các kênh thông tin của xã giúp chuyển tải chủ trương, chính sách, đồng thời tiếp nhận phản ánh từ cơ sở. Việc đưa công nghệ vào từng khâu công việc đã rút ngắn thời gian luân chuyển văn bản, giảm giấy tờ, giúp tiến độ xử lý nhiệm vụ được theo dõi rõ hơn. Cùng với đó, xã bố trí lực lượng hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số. Có 94 cán bộ, công chức và 111 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn kỹ năng; Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng tham gia hướng dẫn tại địa bàn dân cư. Đây là khâu kết nối để yêu cầu của nghị quyết đi từ cơ quan công quyền đến những người còn hạn chế về kỹ năng công nghệ.

Lan tỏa tiện ích số

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, mô hình “Người hướng dẫn tại chỗ” hỗ trợ người dân thực hiện các bước từ đăng nhập bằng VNeID, lựa chọn thủ tục, kê khai, tải giấy tờ đến thanh toán và tra cứu tiến độ nhanh chóng được triển khai. Hồ sơ được kiểm tra trước khi chuyển đến bộ phận chuyên môn, góp phần hạn chế sai sót, giảm số lần bổ sung và đi lại.

Từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 6/2026, Trung tâm tiếp nhận 5.515 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 95,6%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, giấy tờ đạt 96,65%. 6 tháng đầu năm nay, 2.678 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Trong số 2.629 hồ sơ đã giải quyết, có 2.412 hồ sơ trước hạn và 108 hồ sơ đúng hạn. Đồng chí Chu Thị Hải Hằng - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử giúp người dân giảm thời gian đi lại và chủ động theo dõi kết quả. Toàn bộ thủ tục trực tuyến có phát sinh phí, lệ phí đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Với người chưa quen điện thoại thông minh hoặc tài khoản định danh điện tử, cán bộ hướng dẫn thao tác từng bước. Bởi vậy, kết quả thực hiện được ghi nhận ở cả tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và khả năng tự sử dụng của người dân.

Để đưa tiện ích số đến với người dân, xã phát huy vai trò của các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, cùng lực lượng đoàn viên, hội viên đưa hoạt động hỗ trợ về khu dân cư. Nội dung hướng dẫn tập trung vào sử dụng VNeID, dịch vụ công và các tiện ích số, ưu tiên người cao tuổi, người ít sử dụng thiết bị thông minh. Qua mỗi lần được hướng dẫn, người dân từng bước hình thành kỹ năng tự thực hiện thủ tục. Với cách triển khai rõ người, rõ việc, gắn nhiệm vụ trước mắt với mục tiêu lâu dài, tiện ích số ở Vĩnh Thành đã được lan tỏa trong Nhân dân.

Hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ, dữ liệu từ các đơn vị cũ cần tiếp tục làm sạch, kỹ năng số của người dân còn chênh lệch là những vấn đề Vĩnh Thành phải giải quyết. Theo đồng chí Ngô Hữu Mai - Bí thư Đảng ủy xã, địa phương tiếp tục gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả CĐS; tập trung hoàn thiện hạ tầng, dữ liệu và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ ở cơ sở. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 sẽ được đánh giá qua chất lượng giải quyết công việc và khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân.

Hương Giang