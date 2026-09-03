Số hóa hoạt động tín dụng chính sách ở Thanh Thủy

Xác định chuyển đổi số (CĐS) là yêu cầu tất yếu nhằm đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và phục vụ người dân tốt hơn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Thanh Thủy đã tập trung triển khai nhiệm vụ CĐS gắn với thực tiễn hoạt động của đơn vị thông qua các giải pháp trọng tâm như chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, tăng cường quản lý trên hệ thống, đẩy mạnh giám sát tại cơ sở và nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ tham gia tín dụng chính sách.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Thủy đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện chuẩn hóa thông tin khách hàng, phục vụ hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách.

Với đặc thù tín dụng chính sách được triển khai thông qua mạng lưới điểm giao dịch xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), việc bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý. Dữ liệu thiếu hoặc sai lệch không chỉ gây khó khăn trong tra cứu thông tin mà còn ảnh hưởng đến việc theo dõi khoản vay, kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng tín dụng. Từ yêu cầu đó, Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Thủy tập trung rà soát, chuẩn hóa thông tin khách hàng, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình số hóa hoạt động tín dụng.

Thực hiện Kế hoạch số 910 của NHCSXH Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, đơn vị xây dựng tiến độ, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, từng tổ TK&VV và tổ chức rà soát theo từng nhóm khách hàng. Hiện đơn vị có 10.165 khách hàng thuộc diện rà soát, trong đó, 8.080 khách hàng còn dư nợ, 2.085 khách hàng không còn dư nợ nhưng còn giao dịch với NHCSXH và cần rà soát, cập nhật thông tin. Đơn vị đã triển khai từ ngày 30/7/2026 tại Điểm giao dịch Bảo Yên, xã Thanh Thủy và tiếp tục thực hiện lần lượt tại các địa bàn khác, phấn đấu hoàn thành rà soát và cập nhật, bổ sung thông tin khách hàng trước ngày 20/12/2026. Việc rà soát được thực hiện bảo đảm thực chất, không chạy theo tiến độ, từng thông tin được đối chiếu với hồ sơ và thực tế khách hàng, hạn chế sai lệch, tạo cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ công tác quản lý. Đồng chí Vũ Đình Hưng - Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Thủy cho biết: “Muốn quản lý tốt thì dữ liệu phải chính xác. Vì vậy, trong quá trình rà soát, chúng tôi yêu cầu cán bộ đối chiếu kỹ thông tin, gắn việc cập nhật dữ liệu với thực tế khách hàng. Khi thông tin được chuẩn hóa, việc theo dõi khoản vay, kiểm tra, giám sát và xử lý công việc sẽ thuận lợi hơn, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ”.

Từ việc triển khai làm sạch dữ liệu, đơn vị tiếp tục thay đổi cách thức kiểm soát hoạt động tín dụng. Thông qua việc khai thác các chức năng trên hệ thống, đơn vị thường xuyên rà soát thông tin khách hàng để kịp thời điều chỉnh, cập nhật, bổ sung. Hoạt động tại các điểm giao dịch được tăng cường theo dõi qua hệ thống camera IP. Qua đó hỗ trợ lãnh đạo đơn vị có thêm thông tin trong công tác theo dõi, giám sát hoạt động tại cơ sở, kết hợp với kiểm tra trực tiếp theo quy định. Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Thủy là không tách quản lý số với kiểm tra thực tế. Công nghệ cung cấp thông tin, cảnh báo những vấn đề cần lưu ý; cán bộ vẫn phải xuống địa bàn, gặp người vay, kiểm tra hồ sơ, đối chiếu việc sử dụng vốn. Trong 7 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã thực hiện 8 cuộc tự kiểm tra chéo, kiểm tra tại 8 điểm giao dịch, 40 tổ TK&VV và đối chiếu trực tiếp 501 khách hàng vay vốn. Cách kết hợp này giúp công tác kiểm tra có trọng tâm. Những thông tin trên hệ thống được đối chứng với thực tế; những vấn đề phát hiện tại cơ sở được cập nhật, bổ sung vào quá trình quản lý. Qua đó, số hóa không làm giảm vai trò của cán bộ tín dụng mà ngược lại, giúp cán bộ có thêm công cụ để nắm chắc địa bàn, phát hiện sớm những vấn đề phát sinh và tham mưu cho lãnh đạo xử lý.

Cùng với đầu tư cho công nghệ, phòng giao dịch nâng cao kỹ năng số cho lực lượng trực tiếp ở cơ sở. Đến tháng 6/2026, đơn vị đã tổ chức 15 lớp tập huấn, với 514 thành viên Ban quản lý Tổ TK&VV tham gia, đạt 89,86%, qua đó từng bước nâng cao khả năng tiếp cận phương thức quản lý mới, tạo sự thống nhất trong phối hợp giữa ngân hàng, tổ chức hội nhận ủy thác và tổ TK&VV. Cùng với đó, đơn vị đổi mới tuyên truyền, tăng cường đưa thông tin lên trang thông tin điện tử, Fanpage Facebook, Fanpage Zalo và các kênh của tổ chức hội, góp phần truyền tải chính sách nhanh hơn, rộng hơn và nâng cao tính công khai, minh bạch trong tiếp cận vốn chính sách. Các giải pháp trên góp phần hỗ trợ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tín dụng. Đến hết tháng 7/2026, đơn vị có tổng dư nợ gần 596 tỷ đồng, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,03%; chất lượng hoạt động tín dụng chính sách đạt 99,28 điểm, xếp loại tốt. Trong 245 tổ TK&VV, có 243 tổ xếp loại tốt, chiếm 99,18%, không có tổ xếp loại trung bình, yếu.

Từ kết quả đạt được, Phòng giao dịch NHCSXH Thanh Thủy tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa dữ liệu khách hàng, nâng cao hiệu quả quản lý trên môi trường số, tăng cường giám sát, kiểm tra và bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, Ban quản lý Tổ TK&VV. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng, quản lý chặt chẽ nguồn vốn chính sách và phục vụ người dân ngày càng thuận lợi hơn.

Anh Thơ